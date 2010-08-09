استان سمنان اولین استان الکترونیک کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خلخالی ظهر دوشنبه در نشستی شهر و شهروند االکترونیک با حضور اصناف استان سمنان گفت: استان الکترونیک سمنان نیمه ماه مبارک رمضان توسط استاندار سمنان رونمایی می شود.

وی ادامه داد: پایین آمدن هزینه ها، اشتغالزایی از مزایای ایجاد شهر الکترونیک در تمام 17 شهر استان و اولین استان الکترونیک در کشور است.

به گفته وی، مسئولان دستگاه های اجرایی باید در زمان باقی مانده نسبت به راه اندازی سایت اطلاع رسانی و پایگاه اینترنتی دستگاه خود اقدام کنند.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: فرمانداران و بخشداران نیز باید برای توجیه مدیران برای تحقق شهر الکترونیک در شهرهای استان سمنان و تحقق استان الکترونیک تلاش کنند.

خلخالی با اشاره به اینکه سایت شهر الکترونیک 17 شهر استان راه اندازی شده است، گفت: استان سمنان تمام توان خود را برای اجرای استان الکترونیک به عنوان الگو در کشور به کار می گیرد.

وی تاکید کرد: سایر ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مشاغلی که سایت ندارند برای متصل شدن به استان الکترونیک هر چه سریع‌تر باید برای ایجاد سایت اقدام کنند.