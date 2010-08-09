دو زمین لرزه شدید بخش زلزله زده نگار را تکان داد

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: صبح دوشنبه دو زمین لرزه نسبتا شدید به قدرت 4.2 ریشتر و 3.4 ریشتر مناطق زلزله زده نگار در شهرستان بردسیر کرمان را لرزاند.

وی افزود: پس از زمین لرزه شدید 5.8 ریشتری نگار شاهد بروز پس لرزه های متعدد بوده ایم که زلزله 4.2 ریشتری شدیدترین پس لرزه پس از زلزله اصلی بوده است.

صالحی اضافه کرد: زمین لرزه 4.2 ریشتری صبح امروز ساعت 3 و 24 دقیقه در مشخصات جغرافیایی 56.87 درجه طول جغرافیایی و 29.74 درجه عرض جغرافیایی روی داد و زمین لرزه بعد نیز ساعت 8 و 45 دقیقه و در مشخصات جغرافیایی 56.82 درجه طول جغرافیایی و 29.77 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان گفت: تاکنون هیچ گونه گزارشی از بروز خسارت مالی و جانی دریافت نشده است.

زمین لرزه 5.8 ریشتری نگار بردسیر موجب تخریب دو هزار و 77 واحد مسکونی شد و به دلیل ترک خوردگی و نیمه ویرانی این واحدهای مسکونی وقوع زمین لرزه های شدید امکان بروز خسارات شدید را در پی دارد.