به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دستاوردهای دنیای دیجیتال و الکترونیک، فروشگاه های اینترنتی است که به آن فروشگاه های آن لاین نیز می گویند. این فروشگاه ها با ایجاد بستری در اینترنت برای معرفی و عرضه محصولات خود موجب صرفه جویی در وقت و پول خریداران شده و آنها را از گذراندن ساعت های طولانی در ترافیک شهر بی نیاز می کند.

مردم اروپا و امریکا 30 تا 40 درصد خرید و فروش کالاهای خود را توسط فروشگاههای اینترنتی انجام می دهند که این امر نشاندهنده وجود فضای اعتماد بین خریداران آنهاست. چندی است که در کشور ما نیز فروشگاه های مختلف اینترنتی چون مرکز خرید اینترنتی "البسکو.کام" ایجاد شده و به فروش برخی کالاهای مورد نیاز مردم می پردازند اما هنوز درصد پایینی از خرید و فروش کالاها را در کل کشور به خود اختصاص می دهند که برای برشمردن دلایل آن می توان به ناآشنایی مردم با سیستم های اینترنتی، محدود بودن دامنه کالاهای عرضه شده، عدم اعتماد مردم به فروشگاه های اینترنتی و ... نام برد.

در این میان برای توسعه جایگاه این فروشگاه ها میان مردم نباید فرهنگ سازی توسط مسئولان و معرفی مزایای این فروشگاهها از جمله حذف واسطه ها در بازار، ایجاد بستری مناسب با سرعت و دقت بالا در تبادل اطلاعات، کاهش آلودگی ها و مسافرت های شهری، کاهش هزینه ها، خدمات پشتیبانی بهتر و کارآمدتر و ... را نادیده گرفت.

برای ترویج هر اقدام تازه ای در کشور بی شک نیاز به همراهی مسئولان است، رونق فروشگاههای اینترنتی نیز از این قاعده مشتثنی نیست و مطمئنا با فرهنگ سازی و حمایت دست اندرکاران این امر تسهیل می یابد.

گسترش این فروشگاهها علاوه بر سرعت بخشیدن به امور موجب معرفی محصولات و خدمات در سطوح نامحدود، جستجوی دقیق و چند سطحی میان محصولات و سیستم گزارش گیری انعطاف پذیر برای خریدار نیز می شود و امکان پرداخت اینترنتی را برای مشتریان فراهم می کند.

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، مردم، زمان کمتری را برای انجام کارهای حاشیه ای زندگی می یابند و به همین دلیل باید زمینه لازم برای توسعه جایگاه خدمات اینترنتی فراهم شود و از طرف دیگر این فروشگاه ها نیز باید با جلب اعتماد مشتریان از طریق فروش کالاهای مرغوب، به توسعه این فرهنگ کمک کنند.