به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی مرام هماکنون مسئولیت معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور را نیز برعهده دارد.
وی چندین سال فعالیت رسانهای و روزنامه نگاری، دبیری ستادهای شهیدان مطهری و مفتح و نیز مسئولیتهای فرهنگی و اجرایی مختلف از جمله مدیریت امور فرهنگی، آموزشی و دانشجویی در سپاه و بسیج و مدیر کلی اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی را در کارنامه خود دارد.
در حکم اسفندیار رحیم مشایی برای دبیر جدید شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به ضرورت سیاستگذاری موثر در چارچوب تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و نیز مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ضرورت تمرکز مدیریت اطلاعرسانی دولت، بر هماهنگی بخشهای مختلف اطلاع رسانی دولت به ویژه ادارات کل روابط عمومی وزارتخانهها و سازمانها با شورای اطلاعرسانی دولت به منظور سرعت بخشی و بهبود هر چه بیشتر جریان اطلاع رسانی دولت تاکید شده است.
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