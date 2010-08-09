دغدغه هایی از جنس هم/ خبرنگاران گفتند و مسئولان نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج‌،‌ خبرنگاری حرفه است که در آن خبرنگاران همیشه شنوندگان خوبی هستند، همیشه در هر جلسه و همایش هر آنچه که میهمانان و مدعوین می گویند در قالب خبر و گزارش و با کمترین دخل و تصرفی به رشته تحریر در می آورند، اما کمتر زمانی اتفاق می افتد که جای مسئولان سخنران و خبرنگاران عوض شود.

در برنامه ای که به همت اداره ارشاد کرج برای بزرگداشت مقام خبرنگار روز گذشته در دهکده ورزشی برگزار شد،‌خبری از سخنرانیهای معمول نبود و این بار بدون تشریفات خاص و با نظر خود خبرنگاران عده ای به نمایندگی از سایرین پشت تریبون رفته و از دغدغه هایی سخن گفتند که همگی از یک جنس بود.

برخی مسائل مطرح شده در صحبتهای خبرنگاران نظیر بحث مسکن و بیمه خبرنگاران از جمله دغدغه هایی است که تمامی خبرنگاران در سراسر کشور با آن مواجه اند اما کلانشهر کرج که بیش از صدها نفر خبرنگار و فعال رسانه ای در بخشهای مختلف اطلاع رسانی در آن مشغول فعالیت هستند مشکلات خاص خود را نیز دارد که این مشکلات از نظر خبرنگاران تیزبین آن دور نمانده است.

تا قبل از تصویب استان البرز تمامی مشکلات فوق به دلیل نبود خانه مطبوعات به عنوان متولی اصلی پیگیری حقوق خبرنگاران در سطح شهر عنوان می شد اما با تصویب استان شدن البرز به محوریت کرج مانع اصلی بر سر راه شکل گیری قانونی خانه مطبوعات استان البرز برطرف شد و دور نمایی امیدی در ذهن خبرنگاران کرجی شکل گرفت که به افقهای روشن تری در فضای رسانه ای استان البرز دست پیدا کنند.

عمده ترین مسائلی که خبرنگاران کرجی با آن مواجه بوده و بارها لب به گلایه گشوده اند، بحث عدم هماهنگی روابط عمومیها در برگزاری مراسم ها، همایشها و نشستهای خبری و نیز در اختیار نگذاشتن وسایل نقلیه برای ایاب و ذهاب خبرنگاران برای شرکت در برنامه های خارج از شهر،‌ جانبداری برخی ادارات و سازمانها از نشریات خاص و نیز مشکلات بانوان خبرنگار برای شرکت در مراسم های وی‍ژه آقایان نظیر گردهمایی های برگزار شده در مصلی نماز جمعه، نبود اینترنت بی سیم و پر سرعت در سالنهای همایش و نشستهای خبری و ... است.

در این نشست که بنابر خواسته خود خبرنگاران مسئولان قلم به دست گرفتند و تمامی مطالب را یادداشت کردند فرماندار ویژه کرج نیز در سخنانی از خبرهای خوشی برای خبرنگاران کرجی سخن گفت.

عیسی فرهادی از ساخت 200 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر وی‍ژه خبرنگاران کرجی خبر داد و بیان داشت: این تعداد واحد در شهر جدید هشتگرد راه اندازی شده و با بهره برداری از خط متروی کرج ساوجبلاغ خبرنگاران برای تردد مشکل نخواهند داشت.

اختصاص وام به 50 نفر از خبرنگاران کرجی

وی همچنین به ارائه تشهیلاتی نظیر وام ویژه خبرنگاران اشاره کرد و گفت: تلاش می شود به تعداد 50 نفر از خبرنگاران وام تعلق گیرد و در آینده نیز این تعداد افزایش یابد.

فرهادی عنوان داشت: باید برای رفاه حال خبرنگاران امکان ایاب و ذهاب و نیز امکانات نرم افزای نظیر اینترنت برای ارسال خبر فراهم شود و این مطالبه به حقی است که پیگیری خواهد شد.

وی به فضای رقابتی برای انتشار سریعتر و جامع تر اخبار اشاره کرده و گفت: گاهی رقابت میان خبرنگاران به قدری است که برخی از اخبار به اصطلاح در اثر انتشار زودتر توسط عده ای سوخت می شود و این رقابت سالم باید تقویت شود.

همچنین در این مراسم مدیریت اداره ارشاد کرج نیز از تکمیل شدن بانک اطلاعاتی خبرنگاران خبر داد و گفت: عضویت در یانک اطلاعاتی خبرنگاران شرط اصلی بیمه خبرنگاری است و تمامی خبرنگاران می توانند پس از تایید به عنوان خبرنگار حرفه ای به عضویت این بانک اطلاعاتی درآیند.

مهدی عسگری ادامه داد: مانع اصلی بر سر راه بیمه عده ای از خبرنگاران مدیران مسیئولی هستند که ار معرفی خبرنگاران برای برخوداری از بیمه خودداری می کنند و این مسئله را برای خود تعهد آور می دانند و نمی خواهند زیر بار تعهدات مالی و قانونی ایجاد شده بروند.

رسانه حرفه ای بالاترین قدرت را دارد

مدیر اداره ارشاد کرج گفت: رسانه حرفه ای بالاترین قدرت را دارد و کار حرفه ای رسانه بیشترین تاثیرگذاری را در شهر به دنبال خواهد داشت به گونه ای که در

وی خاطرنشان کرد: در عصر کنونی حرفه ای کار کردن ار اهمیت بالایی برخودار است و کار حرفه ای نیازمند صرف زمان،‌ تمرکز و دقت و نیز پرهیز از انجام کارهای پاره وقت و موقتی است.

عسگری یادآور شد: به زودی پس از اخذ مجوزهای قانونی خانه مطبوعات کار خود را به طور رسمی اغاز می کند و تا آن زمان تلاش می شود زیرساختهای لازم برای شکل گیری از نهاد صنفی فراهم شود.

این مسئول عنوان داشت: امید می رود قولهای مسئولان به ثمر برسد و در این میان همه خبرنگاران نیز باید تلاش کنند فرا منطقه ای فکر کرده و در سطح منطقه برنامه های خود را عملیاتی کنند.

در این برنامه از عده ای از خبرنگاران فعال رسانه در کرج با حضور مسئولان تجلیل شد و نیز خبرنگاران در برنامه های ورزشی تدارک دیده شده یک اردوی یک روزه را تجربه کردند.

برنامه فوق به همت اداره ارشاد کرج و با مشارکت شهرداری و شورای شهر، شهرداری محمد شهر،‌ بخشدار چندار و سازمان قطار شهری برگزارشد، اگرچه سازمانهای بسیاری قول همکاری داده بوده ودر نهایت اداره ارشاد را در اجرای این برنامه تنها گذاشتند.

به هر روی روز خبرنگار به پایان رسید و معلوم نیست تا سال دیگر روز خبرنگار مسئولان فرصتی را برای نشستن پای درد و دل این قشر پیدا کنند اما امید می رود همین مسائلی که در این جلسه مطرح شد از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد و در پایان نیز امید می رود تشکیل خانه مطبوعات گامی بزرگ در راستای حل مشکلات صنفی مطبوعات و خبرگزاریها در استان البرز باشد.