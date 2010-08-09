ترافیک زندگی مردم استانهای شمالی را مختل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر دوشنبه با حضور در مرکز ارتباطات مردمی پلیس با بیان این مطلب افزود: 10 میلیون نفر در استانهای شمالی کشور و 15 میلیون نفر در استانهای حاشیه جنوبی البرز زندگی می کنند که بیشتر این افراد برای انجام اقدامات تجاری، اقتصادی و ... به مرکزیت کشور سفر می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه با این حجم سفرها هیچ جاده دولاینه و یا جاده جداگانه ای برای دسترسی این افراد به پایتخت وجود ندارد و این امر موجب بروز ترافیک سنگین در محورهای شمالی به ویژه در روزهای پایانی هفته می شود.

رئیس پلیس راهور کشور عنوان کرد: پلیس همواره برای برطرف کردن این حجم ترافیک اعمال محدودیتهایی در محورهای شمالی می کند اما اعمال همین محدودیتها مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.

وی گفت: با این شرایط زندگی جاری مردم در استانهای شمالی کشور دچار اختلال شده و محورهای شمالی نیز در حال قفل شدن هستند که با ادامه این روند ترافیک استانهای شمالی با مشکل جدی مواجه می شوند.

سردار مومنی با اشاره به قانون پرداخت خسارتهایی تا سقف 5/1 میلیون تومان از سوی شرکتهای بیمه افزود: این موضوع دستور پلیس نیست بلکه قانونی است که از سال 87 تصویب شده و شرکتهای بیمه را مکلف کرده تا این میزان خسارت را بدون نیاز به حضور پلیس و کشیدن کروکی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از شرکتهای بیمه این قانون را اجرا می کنند اما برخی از شرکتهای بیمه نیز از اجرای آن سرباز می زنند که باید دستگاههای نظارتی این موضوع را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد کنند.

رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به اطلاعیه شرکت خودروسازی ایران خودرو دیزل گفت: این شرکت خودروسازی طی اطلاعیه ای از دارندگان تریلی هوو خواسته طی 6 ماه به نمایندگیهای این شرکت برای رفع معایب مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: پس از برطرف شدن معایب خودروهای هوو طی دو مرحله داوطلبانه و اجباری ظرفیت این تریلیها از 40 تن به 26 تن می رسد.