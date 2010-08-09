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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

شناسایی و ساماندهی وانت بارها در اصفهان آغاز شد

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان گفت: ‌طرح شناسایی و ساماندهی وانت بارهای فعال در استان اصفهان آغاز و این عملیات تا پایان مردادماه ادامه دارد.

حسینعلی شمعانیان در گفتگو با خبرنگار مهردر اصفهان با اشاره به سیاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر شناسایی و ساماندهی وانت بارهای فعال ( پلاک – ع ) افزود: در جهت اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های اصفهان از شانزدهم مردادماه تا پایان مردادماه سال جاری از کلیه مالکین وسایل نقلیه مذکور ثبت نام به عمل می‌آورد.

 وی در ادامه سخنان خود ‌واحدهای تابعه اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان در شهرستان‌های اصفهان، مبارکه، کاشان و گلپایگان را به عنوان پایگاه های ثبت در این طرح اعلام کرد.

شمعانیان در بخش پایانی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه‌های بهبود عبور و مرور و مدیریت بار و مسافر، وانت بارها باید همچون تاکسی‌ها ساماندهی شوند.

کد مطلب 1130746

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