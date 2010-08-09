شمار مشترکان برق گلستان از 480 هزار مشترک گذشت

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد شهرستان گرگان در مدیریت شرق و غرب با مجموع 147 هزار و ۳۶، شهرستان گنبد با 81 هزار و ۹۳۹ و شهرستان مینودشت با 37 هزار و ۵۶۱ مشترک، بیشترین مشترک استان را سرویس دهی می کنند.

وی همچنین گفت: ۸۳.۲ درصد از مشترکین برق در استان گلستان را بخش خانگی و ۱۱درصد را بخش تجاری، یک درصد را مشترکان کشاورزی و ۴.۸ درصد را بخشهای صنعتی، عمومی و مصارف آزاد تشکیل می دهند.

وی از اجرای طرح ضربتی برای کنترل افزایش مصرف برق واحدهای تجاری و اصناف خبر داد و گفت: با توجه به افزایش بی سابقه دما و در نتیجه، افزایش چشمگیر مصرف برق توسط مشترکین و در راستای اعمال راهکارهای فوری و خارج از برنامه و همگام با سیاستهای حوزه مدیریت مصرف شرکت توانیر، ستاد مدیریت مصرف این شرکت با نشستهای اضطراری نسبت به چاره اندیشی و اجرای راهکارهای موثر اقدام کرد.



شهابی خاطرنشان کرد: یکی از بخشهای پر مصرف در زمان اوج بار، بخش تجاری و کسبه است که طبق راهکارهای ارائه شده نسبت به توزیع لامپ کم مصرف با وات بالا (۵۰ وات ) و توزیع با تخفیف ویژه بین مشترکین تجاری علاوه بر لامپهای ۲۳ و ۹ وات اقدام شد.

وی گفت: همچنین با استفاده از پیمانکار طی دو سال گذشته بیش از 10 هزار واحد مهم تجاری در مسیرهای اصلی کلیه شهرهای استان مورد ممیزی قرار گرفتند اما متاسفانه به دلیل افزایش دما و گرمای نسبتا طاقت فرسا باعث شد تا مجددا شاهد افزایش مصرف در این بخش باشیم.



مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: به منظور کاهش مصرف و حذف مصارف غیر ضرور و استفاده منطقی از روشنایی و سیستمهای سرمایشی در بخش تجاری، ستاد مدیریت مصرف تصمیم گرفت با یک فراخوان عمومی از کلیه همکاران شرکت درخواست شود به عنوان همیار برق در فرهنگ سازی و ترویج مدیریت مصرف بهینه برق همکاری و همیاری کنند.

وی یادآورشد: در پاسخ به این فراخوان حدود ۷۰ نفر از همکاران یعنی نزدیک به ۴۰ درصد پرسنل رسمی شرکت اعلام آمادگی کردند و با برنامه ریزی و دسته بندی گروههای بازدید ، تعیین مسیرهای بازدید برای هر گروه و صدور کارت همیار برق ، بسیج عمومی پرسنل شرکت توزیع سازماندهی شد.