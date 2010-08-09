به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محمد مهدی رحیمیان مدیر نمایشگاه خانه عکاسان ایران گفت: موضوع فرم در عکاسی پیشینه‌ای صد ساله دارد و به طور جدی از سالهای قبل از جنگ جهانی اول یعنی 1913 در نیویورک و با نمایش عکسهای آلوین لنگدون کوبورن در فوتو سسیشن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت این ژانر عکاسی افزود: به خاطر حائز اهمیت بودن این نوع عکاسی امسال سعی بر آن داریم که در این نمایشگاه برای نخستین بار به عکاسی فرم به شکلی عمیق و گسترده بپردازیم و در شورای سیاست گذاری هم تصمیم گرفته شد تا هم زمان با برپایی نمایشگاه، کتاب آن نیز چاپ و این نمایشگاه همزمان در فضای مجازی خانه عکاسان برای کاربران اینترنتی نیز قابل مشاهده باشد.

رحیمیان با اشاره به اینکه این مسابقه و نمایشگاه در حاشیه برنامه سالگرد خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود، اضافه کرد: خانه عکاسان ایران از زمان شکل‌گیری، در برپایی نخستین فضای تخصصی و دائمی نمایشگاهی عکاسی در تاریخ ایران، منحصر به فرد بوده است و 16 سال از 32 سال عمر دوران معاصر عکاسی ما بدون در نظر گرفتن تاثیرات عمیق این فضای نمایشگاهی بر رشد عمیق جریان عکاسی در ایران غیر ممکن است.

وی ضمن دعوت از همه عکاسان علاقه‌مند به شرکت در این نمایشگاه گفت: مانند همه نمایشگاه‌های خانه عکاسان ایران، فراخوان این مسابقه نیز به دو روش اینترنتی و پستی انجام می شود و در مراکز فرهنگی و هنری که مکان حضور هنرمندان و عکاسان است، پوستر در معرض دید علاقه مندان قرار می‌گیرد.

مدیر نمایشگاه خانه عکاسان ایران با اشاره به بخشهای مسابقه جستجوی فرم، ادامه داد: نمایشگاه و مسابقه در دو بخش برگزار می شود که در بخش اول شرکت کنندگان بدون بهره گیری از تمهیدات تاریکخانه‌ای و رایانه‌ای عکسها را ارسال می‌کنند و در بخش دوم هنرمندان با بهره‌گیری خلاقه از امکانات رایانه‌ای می‌توانند عکسها را پس از پردازش نهایی به دبیرخانه ارسال کند.

رحیمیان در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری هر عکاس می‌تواند در هر بخش 5 تک عکس و جمعا 10 اثر را در مسابقه شرکت دهد.

علاقه مندان می‌توانند فرم شرکت در نمایشگاه را از پایگاه اینترنتی "خانه عکاسان ایران" به نشانی www.iranipc.ir دریافت کنند.