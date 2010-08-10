اجاره اتاق عمل برای کسب درآمد در برخی بیمارستانها

به گزارش خبرنگار مهر، پایین بودن تعرفه های پزشکی در بخش دولتی و ناکارآمدی بیمه ها در پرداخت هزینه های خدمات پزشکی باعث شده برخی جراحان بابت انجام عمل جراحی در بیمارستانهای دولتی غیردولتی و همچنین بیمارستانهای نیمه خصوصی که درآمد پایینی دارند مبلغی بابت اجاره بهای اتاق عمل به بیمارستان بپردازند.

یک متخصص و جراح زنان و زایمان با تایید چنین دریافتهایی در بیمارستان نیمه خصوصی و غیردانشگاهی که درآمدهای ناکافی دارند، به خبرنگار مهر گفت: این مبلغ به صورت توافقی و بابت هزینه دکتر بیهوشی و... که در اتاق عمل با جراح همکاری دارند پرداخت می شود.

وی با اشاره به دریافت ناچیز دکتر بیهوشی در اتاق عمل بیمارستانهای دولتی افزود: دکتر بیهوشی با وجود مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد بابت حضور چند ساعته در اتاق عمل 17 تا 18 هزار تومان دریافت می کند که اصلا قابل قبول نیست.

این متخصص و جراح زنان و زایمان همچنین از پرداخت حق عمل جراحی 6 هزار تومانی برای عمل سزارین در بیمارستانهای دولتی خبر داد و گفت: این مبلغ به هیچ وجه در شان پزشک نیست.

پرداخت هزینه اجاره اتاق عمل، توافقی غیر قانونی است که مابین جراح سزارین و بیمارستان صورت می گیرد و پزشک جراح می بایست از محل دریافت جداگانه ای که از بیمار دارد، مبلغی را بابت دکتر بیهوشی و... به بیمارستان پرداخت کند.

دکتر مریم کاشانیان، رئیس بیمارستان شهید اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، جراحی در بخش دولتی را حدود سه هزار تومان عنوان کرد و گفت: هزینه سزارین در بخش دولتی 21 k و زایمان طبیعی 12 تا 16 k محاسبه می شود که چیزی در حدود 60 هزار تومان تعرفه سزارین و 36 هزار تومان برای زایمان طبیعی است.

وی همچنین تعرفه جراحی در بخش خصوصی را 36 هزار تومان اعلام کرد و افزود: تعرفه سزارین برای پزشکان در بخش خصوصی حدود 760 هزار تومان است.

کاشانیان، هزینه پزشک برای زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستانهای خصوصی را بین 700 هزار تا یک و نیم میلیون تومان متغیر اعلام کرد و افزود: هزینه عمل سزارین و طبیعی در بخش خصوصی بین دو تا چهار میلیون تومان تمام می شود.

تمایل به عمل سزارین در بین مادران ایرانی باعث شده دریافتهای غیرقانونی از بیماران نیز افزایش یابد و هر پزشک و جراح زنان و زایمان به تناسب وضعیت اقتصادی بیمارش و همچنین بیمارستان مورد نظر، هزینه ای را به صورت غیرقانونی از بیمار دریافت می کنند که غیرقانونی اما توافقی است.

در هال حال به نظر می رسد ناکارآمدی بیمه های پایه در کشور و تعرفه های خدمات پزشکی که غیرواقعی تعیین می شوند، باعث شده شیوع پدیده زشت زیرمیزی در بخش سلامت روز به روز افزایش یابد و در این بیمارانی که از توانایی مالی اندکی برخوردارند، ناخودآگاه هزینه ای اضافی را متحمل می شوند.