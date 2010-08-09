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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

1700 مبلغ دینی در ماه رمضان به مناطق محروم کرمان اعزام می شوند

1700 مبلغ دینی در ماه رمضان به مناطق محروم کرمان اعزام می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی کرمان از اعزام هزار و 700 مبلغ دینی به شهرستانهای محروم کرمان خبر داد.

بختیار علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای اعزام مبلغ و درخواست شهرستانها و مناطق محروم استان هزار و 600 مبلغ و 133  مبلغه در ماه رمضان به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

وی افزود: این تعداد مبلغ علاوه بر نیروهای بومی درون استان هستند که از سایر استانهای کشور فراخوانده شده اند.

علیدادی عنوان کرد: هم اکنون نیز 70 روحانی در قالب طرح استقرار در مناطق محروم کرمان مستقر شده اند و 200 نفر نیز در قالب طرح هجرت در حال تبلیغ هستند.

کارشناس تبلیغات اسلامی کرمان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح بالا بردن سطح آگاهی های دینی جامعه و جلوگیری از تحریف ها است.

وی آسیب شناسی تحریفها، عزاداریها و بالا بردن بصیرت جامعه همچنین ترویج امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ ایثار و شهادت را از جمله اهداف این طرح دانست.

کد مطلب 1130759

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