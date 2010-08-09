224 قطعه عکس قدیمی به سازمان اسناد ملی غرب کشور اهدا شد

سید قاسم بلوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: قدیمی ترین عکس در بین این تعداد نگاتیو اهدایی، مربوط به سال 1339 قمری و جدیدترین آن مربوط به سال 1352 شمسی است .

بلوری از مردم فرهنگ دوست استان همدان خواست تا اسناد یا عکس های با ارزش قدیمی که گوشه ای از تاریخ و تمدن استان همدان را آشکار می کند، در اختیار سازمان قرار دهند و با اهدای آن اسناد و کتابخانه ملی ایران را در حفظ آثار ملی یاری کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این تعداد، 11 برگ سند در موضوعات گوناگون، 9 جلد مجله قدیمی، دو جلد کتابچه نظامی و خدمت سربازی و دو جلد شناسنامه قدیمی از سوی فرهنگ دوستان استان همدان به این سازمان اهدا شده است .