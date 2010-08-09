انتقاد شدید از اهانت به خبرنگاران/ خبر مانند اکسیژن برای حیات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران زن رسانه های استان لرستان در سخنانی با اشاره به جایگاه مطبوعات در آگاهی بخشی به جامعه، اظهار داشت: نیاز جامعه به خبر و خبرنگاری نیازی انکار ناپذیری و ضروری است.

وی نیاز جامعه به خبر را به مثابه نیاز انسان به اکسیژن دانست و بیان داشت: زنده بودن جامعه به این است که اطلاعات جدید و تازه توسط رسانه ها در فضای جامعه منتشر شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: در صورت عدم فعالیت رسانه ها جامعه به مانند یک آب ساکن درگیر رکود و دلمردگی خواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اعتبار جامعه به خبر و خبرنگاری است، یادآور شد: رشد و تعالی جامعه وابسته به خبر و اطلاع رسانی است.

وی تصریح کرد: بالا رفتن سطح آگاهی جامعه و فرهنگ و تمدن آن جامعه در گرو فعالیت مطلوب رسانه ها است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیشرفت فرهنگ و تمدن بستگی به اطلاع رسانی روزآمد دارد، به ویژگیهای یک خبرنگار موفق اشاره کرد و گفت: انگیزه و عشق به خبرنگاری یکی از ویژگیهای یک خبرنگار موفق است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بدون انگیزه نمی شود کار کرد، افزود: به شدت انتقاد داریم از کسانی که با خبرنگاران برخورد فیزیکی و یا اهانت آمیز می کنند.

وی تصریح کرد: اگر علاقه، انگیزه و عشق وجود نداشته باشد به طور قطع یک خبرنگار حتی یک روز هم در این عرصه ماندگار نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انگیزه موجب می شود که خبرنگاران با جدیت کار خود را ادامه دهند و خسته نشوند، یادآور شد: پایبندی به ارزش ها و اخلاق حرفه ای از دیگر ویژگیهای یک خبرنگار موفق است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه خبرنگار باید با بینش و بصیرت عمیق به مسائل نگاه کند، نسبت به سطحی نگری در این زمینه هشدار داد و گفت: خبرنگاران همچنین باید امانت و صداقت را در انتشار اخبار مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین بر ضرورت روزآمد بودن و بجا کار کردن اخبار تاکید کرد و بیان داشت: خبرنگار باید همیشه در صحنه حاضر بوده و با مشاهده خبر را تنظیم کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با یادآوری اینکه امروز اخبار حاشیه ای مخاطب بیشتری را به خود اختصاص داده اند، خاطر نشان کرد: خبرنگار خوب خبرنگاری است که همه جوانب حوادث و اتفاقات را ببیند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به نقش خبرنگاران زن در جامعه، یادآور شد: زنان به دلیل خصوصیات اخلاقی و روحی که دارند در بخش خبر و اطلاع رسانی در قسمت هایی موفق تر از مردان هستند.

وی ادامه داد: زنان جنبه تربیتی و سازندگی خبر را در نظر می گیرند و در این قسمت موفق تر از مردان هستند چرا که مسئله تربیت به مسائل ظرافت، حساسیت و عواطف سر و کار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: زنان به دلیل برخورداری از ویژگیهای یاد شده می توانند خبر مناسب با روحیات مخاطب را تنظیم کند و در مخاطب تاثیر بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت توجه به خبرنگاران زن، بیان داشت: باید میدان را برای خبرنگاران زن باز کرد تا تاثیرگذاری خود را به اثبات برسانند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه جنگ نرم زنان خبرنگار نقش کلیدی ایفا می کنند، بیان داشت: همچنین خبرنگاران زن باید در حوزه دفاع از نظام، رهبری و ولایت باید تلاش لازم را به خرج دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از رهبر معظم انقلاب به عنوان سرمایه ای عظیم یاد کرد و گفت: متاسفانه این سرمایه گرانقدر هنوز ناشناخته باقی مانده است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: رهبر معظم و فرزانه انقلاب مانند یک گنج نهفته است که باید معرفی این شخصیت برجسته مورد توجه رسانه ها قرار گیرد.

در پایان این مراسم که به همت دفتر امور بانوان استانداری لرستان برگزار شد از خبرنگاران زن فعال این استان تجلیل به عمل آمد که در این میان سرپرست خبرگزاری مهر در استان لرستان و خبرنگار این خبرگزاری نیز از سوی نماینده ولی فقیه در استان لرستان مورد تقدیر قرار گرفتند.