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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

احتمال گرفتن پست وجود دارد /

حجازی در باشگاه استقلال حضور یافت / دیدار با فتح‌الله‌زاده و نشست با مسئولان

حجازی در باشگاه استقلال حضور یافت / دیدار با فتح‌الله‌زاده و نشست با مسئولان

ناصر حجازی پیشکسوت باشگاه استقلال دقایقی پیش در محل این باشگاه حاضر شد و با مسئولان باشگاه و کادر فنی تیم فوتبال استقلال دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی که طی ماه های گذشته رابطه خوبی با فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال نداشته و حتی در گفتگوهایی با رسانه های مختلف اظهاراتی علیه سرپرست وقت باشگاه استقلال مطرح کرده است امروز با حضور در محل باشگاه به کدورت های خود پایان داد.

در این نشست علاوه بر فتح الله زاده و حجازی، پرویز مظلومی، منصور پور حیدری، علی نظری جویباری و دیگر مسئولان باشگاه استقلال حضور دارند. حجازی که به دعوت فتح الله زاده در باشگاه استقلال حاضر شده است به احتمال فراوان در این باشگاه مسئولیتی را بر عهده خواهد گرفت.

فتح الله زاده و حجازی در هفتمین دوره لیگ برتر با هم همکاری کردند و همزمان فتح الله زاده مدیر عامل و ناصر حجازی سرمربی تیم فوتبال استقلال بود.

 

کد مطلب 1130765

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