رحمانی: "دیگری" یک فیلم رئالیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 17 مردادماه نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "دیگری" باحضور مهدی رحمانی(کارگردان)، محمدعلی نجفی (تهیه‌کننده) و مهران کاشانی (نویسنده و فیلمنامه نویس) در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

محمدعلی نجفی در ابتدای این جلسه گفت: در دهه 60 شاهد رشد و شکوفایی سینمای ایران بودیم ولی در دهه 70 این جریان سیر نزولی پیدا کرد ودر دهه 80 همگی شاهدیم که سینما در چه وضعی به سر می‌برد. در شرایط فعلی، پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی مربوط به جامعه مدنی را خوش‌شانسی خود می‌دانم.



در ادامه مریلا زارعی درباره حضور در این فیلم گفت: هر بازیگر پس از حرفه‌ای شدن، به نقطه‌ای می‌رسد که تعریفش از بازیگری تغییر می‌کند، در حقیقت بازیگری بیشتر از یک حرفه، گرایش و تمایل است و من تمایل دارم حضورم در یک فیلم جریان‌ساز باشد. در ابتدا که این نقش به من پیشنهاد شد، شوکه شدم و دوست داشتم آقای رحمانی را ببینم و بدانم انگیزه ایشان از انتخاب من برای این نقش چیست.

این بازیگر ادامه داد: زمانی که مهدی رحمانی را دیدم و سناریو را خواندم، قانع شدم. البته حضور محمدرضا فروتن به عنوان نقش مقابل و محمدعلی نجفی به عنوان تهیه کننده در پذیرفتن این نقش تأثیرگذار بود.ایفای کارکترمعصومه را حرکتی مثبت و جدید می‌دانم و امنیت فکری حاصل از ایفای این نقش را مدیون سعید ملکان گریمور این مجموعه هستم، البته آقای تیموری فیلمبردار این کار نیز با انرژی بسیار زیاد و رصد کردن لحظات ما در کلیه سکانس‌ها، در بهبود ایفای نقش مؤثر بودند.

مهران کاشانی نویسنده فیلمنامه در بخش دیگری از این نشست گفت: در ابتدا طرحی را آقای رحمانی به من دادند که از ممیزی نظارت ارزشیابی عبور نکرده بود، بنابراین سعی کردم ایده‌های مهدی رحمانی را مورد نظر قرار دهم و براساس یک فضای عمومی یک فیلمنامه جدید بنویسم.

مهدی رحمانی کارگردان "دیگری" هم درباره این تجربه گفت: منتظر بازتاب نمایش عمومی فیلم هستم. "دیگری" حاصل همدلی و یک کار جمعی منسجم است. "دیگری" فیلمی رئالیستی است و من اصرار داشتم هیچ ‌کدام از بازیگران لهجه نداشته باشند.