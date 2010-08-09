برنامه های تابستانی فرهنگسرای توچال فردا پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین حجازی با اعلام این خبر گفت: در این مراسم که با هدف" شکرخدمت" به شهروندان و تقدیر از پرسنل، هنرمندان و دستاندرکاران فرهنگسرای توچال برگزار می شود مرتضی طلایی از اعضای شورای شهر تهران و حجت اسلام شهاب مرادی به سخنرانی می کنند.

رئیس فرهنگسرای ملل با اعلام رضایت شهروندان از فرهنگسرای توچال گفت: ما امروز دریافتیم که نباید مخاطب را در یک محیط بسته فرهنگی محصور کرد و خوراک برای او فراهم کرد. فرهنگسرای توچال نشان داد که هر کجا شهروند وجود دارد و هر کجا که فضای بکر مهیاست می توان مردم را به سمت و سوی آن هدایت کرد و نتیجه گرفت.



مدیر فرهنگی هنری منطقه یک ادامه داد: تا کنون بیش از15 هزار مخاطب از طریق ثبت نام در فرهنگسرا ها وخانه های فرهنگ از برنامه های ایستگاه یک و 5 فرهنگسرای توچال و نمایشگاه صنایع دستی و زندگی اقوام ایرانی استفاده کرده اند و بیش از 10 هزار مخاطب آزاد نیز از فرهنگسرا با بلیط شخصی بهره مند شدند.



وی استقبال از جنگهای شبانه را بی نظیر توصیف کرد و افزود: هر جشن بیش از 3 هزار نفر مخاطب داشته است.



وی ساعت اجرای مراسم اختتامیه را 21 روز سه شنبه اعلام کرد و افزود: در این مراسم موسیقی زنده سنتی، موسیقی محلی قشقایی، نورافشانی، مسابقات فرهنگی هنری و اجرای برنامه طنز با هنرمندی حمید ماهی صفت برگزار می شود.