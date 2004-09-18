سفير جديد اسپانيادر تهران استوارنامه خود را تسليم خرازي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ، خرازى در اين ديدار بااشاره به روابط خوب ميان دوكشور،ابراز اميدوارى كرد همكارى هاى دو كشور در تمامى زمينه ها گسترش يابد.

وي ضمن بر شمردن مزاياى همكارى اقتصادى و تجارى ميان طرفين ،اظهار داشت : در سايه افزايش تبادل هيات هاى مختلف ، مي توان ظرفيت هاى جديدى را شناسايى كرده و بر تنوع همكاريها افزود.

خرازى همچنين ضمن اشاره به همكارىهاى خوب دو كشور در تمامى در عرصه هاى بين المللى ،ابراز اميدوارى كرد در جريان اجلاس جارى شوراى حكام ،مواضع بحق جمهورى اسلامى ايران مورد توجه قرار گيرد.

سفير جديد اسپانيا نيز همكارى دو كشور در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى را بسيار خوب توصيف كرد و بر ضرورت بهره بردارى از فرصت هاى جديد تاكيد كرد.

کد مطلب 113078