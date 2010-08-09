96 درصد خانوارهای شهری مازندران گازدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مصرف یک سال گاز در کشور 100 میلیارد مترمکعب است.

وی افزود: شرکت گاز در چهار محور گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع عمده و جایگاه های سی ان جی فعالیت دارد.

عرب مقصودی با اشاره به اینکه هشت پالایشگاه در سطح کشور کار پالایش گاز را انجام می دهند، تصریح کرد: ظرفیت تولید و پالایش گاز پالایشگاه های کشور 540 میلیون مترمکعب است.

وی یادآور شد: 37 شهر مازندران و 1200 روستا از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: گاز رسانی به تعداد هزار و 316 روستا به علت دور بودن از امکانات فنی و واقع شدن در مناطق صعب العبور در برنامه قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 424 کیلومتر شبکه گذاری و تغذیه گاز انجام شد، گفت: تعداد 30 هزار و 866 علمک گاز نیز نصب شده است.

عرب مقصودی افزود: تعداد مشترکانی که سال گذشته انشعاب گرفتند بیش از 62 هزار خانوار بوده است.

وی اظهار داشت: اعتبار سال گذشته در بخش گازرسانی استان 588 میلیارد و 370 میلیون ریال بوده است.

عرب مقصودی خاطرنشان کرد: در سطح روستاها و شهرهای مازندران 12 هزار و 138 کیلومتر شبکه گاز وجود دارد.

وی تعداد انشعابات گاز در استان را 518 هزار و 344 علمک گاز عنوان کرد و افزود: تعداد مشترکان گاز در سطح استان 747 هزار و 563 مشترک است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: 441 واحد صنعتی و از جمله نیروگاه نکا را که از پرمصرف ترین واحدهاست در استان تحت پوشش داریم.

وی گفت: 65 جایگاه سی ان جی در مازندران فعال هستند و در سال جاری پیش بینی می کنیم که تعداد 15 جایگاه اضافه شود.

عرب مقصودی همچنین از اتمام مراحل شبکه گذاری گاز 10 روستا در هفته دولت امسال خبر داد و افزود: مشترکان گاز با اعتبار 40 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند.