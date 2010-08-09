اعمال فیلترینگ یکپارچه برای سایتهای اینترنتی/ قاچاق مکالمه به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: امنیت شبکه ارتباطی کشور با حضور سه پیمانکار بخش خصوصی که وظیفه ترانزیت مکالمات اینترنتی بین الملل را برعهده دارند ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون بحث ترمینیشن و اورجینیشن در کشور از مسیر قانونی انجام می شود و مشکلی بابت قاچاق مکالمات وجود ندارد.

خسروی اوایل خرداد ماه امسال در نشست خبری گفته بود بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد اما آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.

اعمال فیلترینگ یکپارچه برای سایتهای اینترنتی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد سطح متفاوت خدمات برخی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در مورد دسترسی به سایتها گفت: براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکتهای اینترنتی تعریف شده است و ISP ها این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند.

وی ادامه داد: فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام می شود و تعیین سایتهایی که مشمول این طرح قرار می گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.

خسروی با بیان اینکه برنده مناقصه فیلترینگ مشخص شده است افزود: برنده این مناقصه یک شرکت داخلی است که وظیفه بروزرسانی این طرح را به عهده گرفته ادست.

50 STM1 تا پایان سال به شبکه افزوده می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش 50 STM1 تا پایان سال جاری به ظرفیت این شبکه خبر داد و گفت: هم اکنون ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت 137 لینک STM1 است.

وی با بیان اینکه قیمت هر لینک STM1 معادل 46 میلیون تومان بوده است، ادامه داد: با کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند، قیمت هر STM1 به 37 میلیون تومان رسید.

اعمال کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند از این هفته

خسروی با اشاره به اعمال کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند برای شرکتهای اینترنتی اضافه کرد: این کاهش قیمت از این هفته در صورتحساب شرکتها اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کاهش قیمت باید برای مصرف کننده نهایی ملموس باشد ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و شرکت ارتباطات زیرساخت موظفند مدارک مربوط به کاهش قیمت برای مصرف کننده را دریافت کنند اما این به این معنا نیست که کاهش قیمت 20 درصدی برای ارائه دهندگان اینترنت مشروط به ارائه ضمانت نامه باشد.

به گفته این مقام مسئول کاهش قیمت انجام شده در پهنای باند تا 8 درصد برای کاربران نهایی ملموس خواهد بود.

اطلاعی از فیلترینگ سایتهای دولتی نداریم

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اجرای هاستینگ داخلی برای شرکتهای دولتی تا پایان شهریورماه و فیلترینگ این سایتها در صورت عدم انتقال میزبانی به داخل کشور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: آماری از اینکه چه تعداد سایت اینترنتی دولتی در داخل کشور میزبانی می شوند در دست نداریم.

وی در مورد وضعیت موتور جستجوگر ملی نیز گفت: اطلاعی از این پروژه نداریم اما طبق برنامه پنجم توسعه باید کاربردهای دولت الکترونیک نهایی شود که از این حیث شبکه اینترانت ملی می تواند بسیاری از نیازها را مرتفع سازد.

زیرساخت آماده ارائه SLA است

خسروی در مورد ارائه موافقتنامه سطح خدمات (SLA) به شرکتهای اینترنتی و کاربران نیز گفت: برابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است که آمادگی توافق دوطرفه در زمینه ارائه سطح خدمات را دارد و در این راستا بهینه سازی شبکه و ایجاد مسیر پشتیبان نیز انجام شده است.

وی اضافه کرد: اما اپراتورها بیشتر ترجیح می دهند که به جای SLA از مسیر پشتیبان استفاده کنند.



پروژه کر و سوپر کر تا مهرماه نهایی می شود

وی در مورد وضعیت شبکه ملی IP اینگونه توضیح داد: این پروژه در سه مرحله تعریف شده که افزایش ظرفیت شبکه از 25 گیگابیت به 40 گیگابیت در ثانیه از جمله این مراحل است. همچنین قرار است این افزایش ظرفیت تا 75 گیگابیت بر ثانیه توسعه یابد که برای این منظور مناقصه ای نیز برگزارشده است.

خسروی تصریح کرد: مرحله بعدی این پروژه نیز مربوط به اجرای شبکه CORE و سوپر COREاست که تا پایان مهرماه جاری نهایی می شود و ظرفیت شبکه به 470 گیگابیت افزایش می یابد که قابل ارتقا تا 700 گیگابیت خواهد بود.

وی از این پروژه به عنوان بزرگترین شبکه منطقه نام برد که توانایی میزبانی تمامی سایتهای اینترنتی را در داخل کشور فراهم می کند و این امر کشور را به سمت دولت الکترونیک و اتصال فیبرنوری به منازل سوق می دهد.

شبکه IN مراحل نهایی خود را طی می کند



مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد وضعیت فعلی شبکه هوشمند (IN) و ارائه سرویس های این شبکه نیز گفت: طی مذاکرات انجام شده با شرکت مخابرات ایران مقرر شد بحث نگهداری و راه اندازی این شبکه توسط شرکت زیرساخت انجام شود و مخابرات تهران در حوزه بازاریابی و مشتری مداری انجام وظیفه کند. در این راستا تفاهم نامه هایی نیز با مخابرات استانها در حال انجام است و بزودی سرویس های این شبکه ارائه می شود و قرار است در قبوض مشترکان سرفصل هایی از استفاده از این خدمات تعریف شود.