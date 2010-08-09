اختصاص دو درصد از اعتبارات بخش کشاورزی به حوزه پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم عصفوری که به منظور شرکت در شورای پژوهش کشاورزی استان به تبریز سفر کرده بود، پیش از ظهر دوشنبه در نشستی تخصصی اظهار داشت: این میزان اعتبار در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و با هدایت شورای تحقیقات در امر تحقیقات کاربردی هزینه می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرحهای تحقیقاتی و کاربردی در بخش کشاورزی، رسیدن به توسعه پایدار، کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی همچنین افزایش سطح درآمد بهره‌برداران این بخش است.

معاون مؤسسه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور به اهمیت شورای پژوهش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: این شورا با تصمیم‌گیری صحیح و جهت‌دهی هدفمند به تحقیقات کاربردی، نقش محوری در توسعه را بر عهده می‌گیرد.

وی اضافه کرد: آذربایجان شرقی به لحاظ تحقیقات کاربردی، یکی از استان‌های توانمند کشور در این امر محسوب و به لحاظ داشتن ظرفیت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در بخش کشاورزی می‌تواند منشا تحول و پیشرفت چشمگیر در زمان تعریف شده بوده و اهداف دولت در زمینه توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی را عملی کند.

مسعود محمدیان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به عزم سازمان در بهره ‌گیری از فناوری‌های جدید و پژوهش‌های کاربردی برای ارتقابخشی به کمیت و کیفیت تولیدات زیربخش‌های باغی، دامی و زراعی در استان گفت: با توجه به اهمیت بالای کشاورزی در کشور با توسعه و گسترش شهرنشینی و در کنار آن محدودیت منابع تولید، استفاده از روش‌های جدید علمی در کاهش ضایعات، افزایش محصول و جوابگویی به بازارهای مصرف روزافزون و در کنار آن کاهش وارادت محصولات پروتئینی مورد نیاز جامعه، کمک مؤثری را خواهد داشت.

وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان با وقوف به اهمیت موضوع تحقیق در توسعه، تلاش خویش برای تحرک‌بخشی هر چه بیشتر به این بخش را با جدیت و شدت دنبال می‌کند.