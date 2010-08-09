افزایش نام ستایش در بین نوزادان ایرانی در پی پخش یک سریال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی در نشست خبری که پیش از ظهر دوشنبه در سازمان ثبت احوال برگزار شد با بیان این مطلب افزود: انتخاب نام برای نوزادان در همه کشورها مهم است و از اصول خاصی پیروی می کند که در کشور ما نیز اسامی ائمه معصومان و سپس نام قهرمانان و شخصیتهای علمی و فرهنگی یکی از اصول انتخاب اسم در خانوادهها است.

رئیس سازمان ثبت احوال ادامه داد: انتخاب اسم یک شخصیت تلویزیونی برای یک نوزاد و بالا رفتن فراوانی آن اسم در طول یکسال مورد مهمی است که رسانه ها می توانند به آن بپردازند.

ناظمی اردکانی درباره روند تعویض شناسنامه با توجه به اعلام عمومی آن گفت: تا کنون درباره تعویض شناسنامه فراخوانی نداده ایم و فقط در برخی از مناطق استانها و برای ایرانیان خارج از کشور این خدمت ارائه می شد چون برای این اقدام نیاز به خرید دستگاههایی داشتیم که تهیه شد.

وی با بیان اینکه بخشی از فعالیتهای ثبت احوال به بخش غیردولتی واگذار می شود افزود: از این پس همه امور در پیشخوانهای ثبت احوال اعم از درخواست صدور شناسنامه و کارت ملی و تحویل گرفتن مدارک شخص در این دفاتر انجام می شود و تنها صدور شناسنامه به عهده سازمان ثبت احوال است.

رئیس سازمان ثبت احوال همچنین از صدور کارت هوشمند ملی در سال 1390 برای همه ایرانیان خبر داد و گفت: این کارت مانند یک نخ تسبیح در دولت الکترونیک عمل می کند.