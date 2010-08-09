محمد باقر هداوند سرپرست صندوق بیمه خدمات درمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در این حکم با اشاره به قرارداشتن در دهه پیشرفت و عدالت و تلاشهای دولت تاکید کرده است: صندوق بیمه خدمات درمانی باید افزون بر فعالیتهای پرثمر پیشین نقش کارآمد تر و موثرتری را در این پیشرفت عدالت محور ایفا و از منافع ملی و آرمانی نظام ولایی در بالاترین سطح صیانت کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین خواستار تنظیم سیاستگذاری و برنامه ریزی صندوق برمبنای رسیدن به بیمه درمانی همگانی وارتقا ء هرچه بیشتر سطح کیفی و کمی آن شده است.

متن حکم صادق محصولی به شرح زیر است:

جناب آقای دکترمحمدباقر هداوند

سلام علیکم

نظر به سوابق انقلابی و ارزشی و تجارب موفق مدیریتی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان سرپرست صندوق بیمه خدمات درمانی منصوب می کنم.

اینک که در دهه چهارم از حیات پربار جمهوری اسلامی یعنی دهه پیشرفت و عدالت قرارداریم به موازات شکوفایی و مسئولیت های روزافزون انقلاب ودولت عدالت محوربرآمده از رای مردم شریف، آگاه و متعهد ایران لازم است صندوق بیمه خدمات درمانی افزون برفعالیت های پرثمر پیشین، نقش کارآمدتر وموثرتری را در این پیشرفت عدالت محورایفا کرده و از منافع ملی و آرمانی نظام ولایی دربالاترین سطح صیانت کنید.

براین اساس انتظارمی رود باتلاش و برنامه ریزی علمی وتمشیت صحیح امور و همکاری مدیران و کارشناسان صندوق، آینده ای روشن و مبتنی بر عدالت برای آحاد جامعه هدف رقم زده و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های صندوق را بر مبنای رسیدن به بیمه درمانی همگانی وارتقاء هرچه بیشتر سطح کیفی و کمی آن تنظیم کنید و با اتکال به ذات اقدس پروردگار و تحت توجهات حضرت ولی عصر(ارواحنافداه) درمسیر خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی دردولت عدالت گسترو مهرورز و درجهت تحقق آرمان رفیع امام راحل عظیم الشان (ره) ومقام رهبری (ادام الله ظله االعالی ) موید و منصورباشید.

هداوند پیش از این معاون برنامه ریزی واداری مالی بیمه خدمات درمانی بوده است و مدیر کلی بیمه خدمات درمانی استان مرکزی را هم درکارنامه خود دارد.