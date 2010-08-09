زمان دیدارهای هفته چهارم و پنجم لیگ برتر تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ برتر به درخواست کتبی جمعی از باشگاه های لیگ مبنی بر تغییر زمان دیدارهای هفته چهارم در روز 22 مرداد ماه با استناد به ماده 3-1 آئین نامه رابطه باشگاه ها با لیگ و تیم هایی که بازیکنان ملی پوش در اختیار تیم ملی قرار می دهند، دیدارهای روزجمعه 22 مرداد به روز شنبه 23 مرداد در همان محل و زمان تغییر کرد.

سازمان لیگ درعین حال یادآور شده با تغییر دیدارهای هفته چهارم مسابقات هفته پنجم لیگ از روزسه شنبه 26 مرداد به روز چهارشنبه 27 مرداد موکول خواهد شد.

سازمان لیگ تاکید کرده برهمین اساس کلیه دیدارهای هفته ششم به بعد طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.