امسال 500 شهر الکترونیکی در ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، پرفسور علی اکبر جلالی ظهر دوشنبه در نشستی شهر و شهروند االکترونیک با حضور اصناف استان سمنان گفت: با اجرای شهر الکترونیک در 500 شهر کشور نزدیک به 90 درصد شهرهای کشور دارای شهر الکترونیک می شوند.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما تلاش می‌کند که وسیله‌ای را طراحی کند که مردم بتوانند از طریق تلویزیون نیز به شهر الکترونیکی دستیابی پیدا کنند، گفت: برای راه اندازی شهر الکترونیک حتما نیاز به اینترنت نیست و به دنبال قرار دادن این شهر بر روی گوشی های تلفن همراه و حتی تلویزیون هستیم.

مجری طرح شهر الکترونیک دراستان سمنان با اشاره به ایجاد شهر الکترونیک تمام 17 شهر استان سمنان گفت: سمنان اولین استان کشور می شود که تمام مناطق آن دارای شهرهای الکترونیک است.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی و معرفی شهر الکترونیک به مردم بعنوان گام اول گفت: سایت استان الکترونیک سمنان در یک ماه آینده رونمایی می شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: مسئولان باید با ایجاد زیرساختهای لازم با مشارکت مردم در توسعه شهرهای الکترونیک کمک کنند و نباید بعد از راه اندازی دچار مشکلات قطعی اینترنت باشیم.

وی یکی از مزیتهای راه اندازی شهرهای الکترونیک را فرصتی برای اصلاح الگوی مصرف و نوآوری دانست و گفت: در این شهرها مشتریان بدون مراجعه به فروشگاه ها کالا را از منزل سفارش می دهند و توسط پیک دریافت می کند.