اراضی پایاب سدهای آذربایجان شرقی به موقع تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل، مشکلات و موانع بهرهبرداری از پایاب سدهای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه حساسترین و اساسیترین بحث بخش کشاورزی استان، بهرهبرداری از این اراضی است، اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجام پذیرفته و طی برنامه پنج ساله، بهرهبرداری از اراضی پایاب سدهای موجود استان عملیاتی شده و زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار میگیرند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کوتاهی هیچ قسمتی در تکمیل پایاب سدهای استان قابل قبول نیست، افزود: امیدواریم با هماهنگیهای انجام شده و تفاهمنامههایی که با سازمان آب منطقهای حاصل شده است، به زودی شاهد تکمیل و بهرهبرداری از پایاب سدهای استان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی شده اشت با تبدیل اراضی پایاب سدها به سیستم آبیاری تحت فشار، تحول اساسی در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی ایجاد شود.
محمدیان اظهار داشت: طی یک برنامه زمانبندی شده هزار و 330 هکتار از اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه و هزار و 500 هکتار از اراضی پایاب سد ارسباران کلیبر زیر کشت پاییزه خواهند رفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: مطالعات 600 هکتار از اراضی پایاب پمپاژ قلی بیگلو مربوط به استان آذربایجان شرقی نیز در راستای توسعه آبیاری تحت فشار، امسال آغاز میشود.
محمدیان با اشاره به اینکه تا دو ماه آینده تمام اوراق واگذاری اراضی پایاب سد خداآفرین آماده میشود، افزود: امید می رود با اتمام مراحل واگذاری اراضی مربوط به دشت گلفرج، شاهد کشت پاییزه در دشت گلفرج باشیم.
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