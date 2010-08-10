فرضیه ای جدید درباره منشا آغاز حیات بر روی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرضیه که توسط "هلن هانسما" از دانشگاه کالیفرنیا مطرح شده گویای این مطلب است که حیات آغازین بر روی زمین توسط مولکولهای موجود میان صفحه‌های میکایی شکل گرفته است.

این مولکولها با فراهم آمدن محیط شیمیایی و فیزیکی مناسب برای بقا و نمو در میان این صفحات، در نهایت و در حالی که همچنان تحت محافظت لایه های میکایی قرار داشته اند، سلولهایی را شکل داده اند.

همچنین "میکا" می توانسته مولکولها را به اندازه ای عایق بندی و محافظت کند که بدون ایجاد مزاحمت عوامل خارجی تکامل یافته و هم چنین به مولکولها اجازه ‌دهد تا بر روی یکدیگر جا به جا شده و سرانجام برای تشکیل مولکولهای ارگانیک بزرگ به یکدیگر پیوند شیمیایی برقرار کنند.

صفحات میکا توسط عنصر پتاسیم در کنار یکدیگر نگه داشته می شدند و همین موضوع می تواند توضیحی مناسب برای بالا بودن سطح پتاسیم در سلولهای بدن انسان باشد.

بر اساس گزارش ایندین اکسپرس، انرژی بی کران خورشیدی و امواج می توانسته اند صفحات میکایی را وادار به حرکات موج مانندی در جهت های بالا و پایین کرده باشند که در نهایت این حرکات منجر به متراکم شدن مولکولها و برقراری پیوند میان آنها شده است. بعلاوه سطح میکا برای حضور تمامی انواع اصلی مولوکولهای زیستی از قبیل پروتئین‌ها، اسید نوکلئیک، کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها بستری مناسب به شمار می رود.