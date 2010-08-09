به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مسلمانان هنگ کنگ اعتقاد دارند که تعطیل شدن روز عید فطر در هنگ کنگ این امکان را برای مسلمانان فراهم میکند تا از روز عید بهعنوان یکی از مهمترین مناسبتها در تقویم اسلامی استفاده کنند.
محمد ارشد مفتی اعظم هنگ کنگ گفت: منصفانه نیست که مسلمانان هنگ کنگ در روز عید فطر نیز چون روزهای عادی به کار مشغول باشند اما برای مثال پیروان بودیست یا مسیحی در روزهای ویژه دینی خود میتوانند تعطیل باشند.
در هنگ کنگ 17 روز تعطیل به مناسبتهای چینی اختصاص دارند که از جمله آنها میتوان به روز چینگ مینگ اشاره کرد که به غبارروبی قبر درگذشتگان اختصاص یافته است.
این در حالی است که حدود 200 هزار مسلمان در هنگ کنگ زندگی میکنند و از داشتن روزهای تعطیل در مناسبتها اعیادی چون فطر و قربان محروم هستند.
ایمان یکی از ساکنان مسلمان هنگ کنگ اظهار داشت: هنگ کنگ شهر آرام و پیشرفتهای است اما اگر میتوانستیم پس از ماه رمضان روز عید را به عنوان یک روز تعطیل داشته باشیم شرایط برای مسلمانان بهتر میشد چرا که سایر جوامع دینی هنگکنگ از چنین فرصتی برخوردار هستند.
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