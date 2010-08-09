درخواست کشورهای مختلف برای اجرای موسیقی گروه نغمه از هرمزگان

به گزارش مهر، استقبال گسترده بازدید کنندگان ملل مختلف به ویژه مردم چین از موسیقی هرمزگان شایستگی و توانمندیهای موسیقی این استان را به اثبات رساند.

اجرای موفق گروه نغمه نشان داد موسیقی هرمزگان هرگاه مجالی پیدا کند می تواند در عرصه های بین المللی نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.

گروه موسیقی نغمه هرمزگان با اجرا در میدان آسیای کشور چین، مورد تحسین بازدید کنندگان چینی و ملل دیگر شد.

گروه نغمه هرمزگان که به اکسپوی 2010 چین دعوت شده بود پس از اجرای زیبا و متفاوت در روز چهارم تعدادی از نمایندگان کشورهای مختلف با حضور در منطقه محل استقرار سالن ایران با دعوت از این گروه جهت اجرا در سالنهای خود مواجه شد.

همایون امیرزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان هرمزگان در حاشیه این جشنواره گفت: در حال بررسی درخواستهای کشورهای مختلف برای اجرا هستیم و در صورت پذیرش شرایط ما که رعایت شئونات و ارزشهای ملی و مذهبی می باشد حتما در سالن سایر کشورها حضور می یابیم.

وی افزود : ما تلاش داریم تا از این فرصت فراهم شده نهایت استفاده جهت انتقال فرهنگ و هنر اصیل و ناب ایران را به عمل آوریم و نگاه ما در این زمینه تعامل و دوستی با همه ملتها غیر از رژیم اشغالگر قدس می باشد.

گروه نغمه هرمرگان بعنوان اولین گروه از ایران جهت اجرا در میدان آسیا که مهمترین میدان اکسپو 2010 می باشد دعوت شده است. از ویژگی های میدان آسیا مکان یابی مناسب و استقرار بسیاری از کشورها در اطراف آن است و گروه های منتخب و اصیل کشورهای مختلف جهت اجرا در این مکان دعوت می شوند.