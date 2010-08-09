"وس براون" از تیم ملی فوتبال انگلستان خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال انگلستان در بیانیه ای اعلام کرد وس براون به هتل تیم ملی انگلستان آمد و شخصا با سرمربی انگلستان به گفتگو پرداخت.

مدافع 30 ساله تیم فوتبال منچستریونایتد 22 بار با پیراهن تیم فوتبال انگلستان به میدان رفته و آخرین بار در مارس 2010 در ومبلی مقابل مصر به بازی پرداخت.

براون در این خصوص اظهار داشت: بعد از کلی فکر کردن به این موضوع و با قلبی آکنده از درد، به این نتیجه رسیدم که اکنون بهترین زمان برای خداحافظی با فوتبال ملی است. می خواهم بازیکنان جوان تر فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کنند و من هم بر روی باشگاهم تمرکز کنم.

پل رابینسون، دروازه بان انگلستان، روز گذشته از بازی در تیم ملی این کشور کنار کشیده بود.