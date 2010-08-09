تحریم ها بار منفی برای اقتصاد ایران نداشته و ندارد

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بار منفی تحریم ها بر اقتصاد ایران گفت: در حالی که اقتصاد بسیاری از کشور ها از جمله خود آمریکا در رکود سنگینی به سر می برد اقتصاد کشورمان رشد 8 درصدی را تجربه کرده و این گونه اقدامات نمی تواند تاپیری عمیق بر اقتصاد ایران داشته باشد.

وی افزود: باید قبول کرد که تحریم ها همواره همچون یک شمشیر دولبه است که اگر بتوانیم از آن درست استفاده کنیم فرصتی برای افزایش توانمندی کشور محسوب می شود و اگر با انرژی منفی و ایجاد استرس منتظر تصمیمات بعدی دشمنان بنشینیم تحریم ها تبدیل به تهدیدی بنیان برانداز می شوند.

نماینده مجلس هشتم با اعلام اینکه ما زیر ساخت های لازم برای مقابله و مدیریت تحریم ها را داریم ، گفت: باید در گام نخست به ارتقا کیفیت محصولات خود پرداخته و به سمتی برویم که دانش فنی خود را برای تولید بهتر و در حین حال صادرات محصول خود بالا ببریم .

گروسی در عین حال تاکید کرد: البته در خصوص تحریم های اخیر ما آمادگی های لازم را پیش بینی کرده و با برنامه ریزی های انجام شده در افق توسعه کشور مانعی مشاهده نمی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر این که مردم نیز همواره با این کونه حرکات دشمن آشنا بوده اند ، گفت: این تحریم ها نمی تواند تاثیری بر حضور جهانی جمهوری اسلامی ایران داشته و عاملی برای محدود شدن عرضه محصولات ایرانی به بازار جهانی به شمار نمی آید.