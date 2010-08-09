تعامل رسانه ها زمینه ساز افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی است

محمد مهدی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اعتلای تعاون از ثمرات فرهنگی‌ و علمی شدن جوامع است و رسانه‌ها می‌توانند برای تعالی فرهنگ تعاون نقش قابل توجهی را ایفا کنند.

وی توفیقات بخش تعاون در آذربایجان شرقی را مدیون همکاری رسانه‌ها دانست و افزود: هر توفیقی که در بخش تعاون در استان به دست آمده، مدیون همکاری رسانه‌هاست.

وی از توجه خبرنگاران و اصحاب رسانه آذربایجان شرقی به مقوله تعاون در یک سال گذشته قدردانی کرد و افزود: بخش عمده‌ای از توفیقات به دست آمده مدیون تلاش و توجه اصحاب رسانه است.

اعلایی به نقش حیاتی رسانه‌ها در تبیین ظرفیتهای بخش تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: با فراهم شدن بیش از پیش زمینه شناساندن ظرفیتهای بخش تعاون به مردم زمینه تحقق روح معجزه‌گری بخش تعاون فراهم می‌شود.

مدیر‌کل تعاون آذربایجان ‌شرقی، از تمام خبرنگاران رسانه‌های ارتباط جمعی خواست تا با انتشار مطالب تحلیلی، بخش تعاون را در رسیدن به اهداف ترسیم شده همراهی کنند.

وی روح تعاون را معجزه‌گر خواند و تاکید کرد: رسیدن به سهم یک چهارمی از اقتصاد کشور برای بخش تعاون را نیازمند عزم همگانی است و همه دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی باید برای تحقق این مهم هم داستان شوند.