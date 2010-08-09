روز شمار تونل صدر ـ نیایش بعد از عید فطر فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف امروز دوشنبه از محل اجرای چند پروژه عمرانی کلانشهر تهران دیدن کرد و از نزدیک در جریان چگونگی اجرا و روند کار آنها قرار گرفت.

وی در محل اجرای پروژه تونل صدر – نیایش گفت: به شهروندان قول می دهم که یک هفته بعد از عید سعید فطر فعالیتهای اجرایی این تونل آغاز شود و با تعیین روز شمار آن زمان بهره برداری از این پروژه را به مردم اعلام کنیم.

قالیباف همچنین در بازدید از محل اجرای پروژه رود دره کن از آن به عنوان یکی از مهمتریـن پروژه های فراملی شهرداری تهران برای اوقات فراغت شهروندان نام برد و افزود: این پروژه قابلیت پذیرش روزانه 150 هزار نفر از شهروندان را دارد و می تواند یکی از بهتریـن و بزرگتریـن تفرجگاههای کلانشهر تهران باشد.

شهردار تهران همچنین در مورد پروژه احداث پارک آبشار البرز در منطقه 22 شهرداری با بیان اینکه این پارک که در دامنه البرز احداث می شود، یکی از زیباترین پارکهاست ابراز امیدواری کرد که این پروژه ماه آینده به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: احداث این پارک نشانگر آن است که چگونه می توان یک بیابان بکر و دست نخورده را آباد، کنترل و آن را با کمترین هزینه به بهترین تفرجگاه تبدیل کرد.

شهـردار تهـران در بازدیـد از پــروژه احـداث تقـاطـع غیر همسطح ( پل ) شهید ستاری – آبشناسان بر لزوم سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی آن و ضرورت توجه هر چه بیشتر به کیفیت پروژه تأکید کرد.

شهردار تهران در ادامه اظهار داشت: با توجه به بسته شدن تقاطع بزرگراه شهید ستاری با بزرگراه شهید آبشناسان برای اجرای عملیات احداث پل در این تقاطع از مسئولان ذیربط خواست به اجرای این پروژه سرعت بیشتری بدهند تا مشکلات ناشی از بسته بودن این تقاطع برای شهروندان برطرف شود.