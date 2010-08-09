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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

آموزش 23 رشته صنایع دستی در ایلام

آموزش 23 رشته صنایع دستی در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: هنرجویان ایلامی در دومین دوره آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی طی سال جاری در 23 رشته صنایع دستی آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام بعد از ظهر دوشنبه در محل این اداره گفت: دومین دوره آموزش صنایع دستی در ایلام از 25 ماه گذشته آغاز شده است.

علی اصغر احمدی افزود: این دوره در هشت شهرستان و بیش از حدود 15 منطقه روستایی در استان ایلام برگزار شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان این دوره آموزشی دو ماه است، خاطرنشان کرد: در این دوره از آموزشها حدود 23 رشته صنایع دستی آموزش داده می‌شود.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: با توجه به تعطیلات فصل تابستان پیش بینی می‌شود تا پایان دوره حدود هزار نفر در این دوره‌های آموزشی شرکت کنند.

احمدی یادآور شد: این هنرجویان در رشته‌های گلیم نقش برجسته،طراحی سنتی، مروارید بافی، معرق، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سفال، تذهیب، حصیربافی، گیوه بافی، جاجیم و ... در حال آموزش هستند.



 

کد مطلب 1130828

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