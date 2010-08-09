هیئت تجاری استان بوشهر به کشورهای کویت و عراق اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این هیئت های به صورت جداگانه عازم کشور عراق و کویت خواهند شد به گونه ای که در سه ماهه سوم سال جاری یک هیئتی تجاری و بازاریابی را به کشور کویت و در سه ماهه چهارم نیز هیات دیگری را به جنوب عراق اعزام می شود .

وی با اشاره به اینکه توسعه مبادلات مرزی و گسترش روابط با کشورهای همجوار مد نظر سازمان توسعه تجارت ایران است، گفت: با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق های شیراز، بوشهر و بندر عباس در سه ماهه دوم نیز هیئتی به کشور بحرین و در سه ماهه سوم نیز یک هیئت تجاری مشترک به کشور عمان اعزام خواهد شد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: با توجه به اهمیت موضوع گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی متقاضیان مشارکت در این هیئت های می توانند به حوزه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی بوشهر مراجعه کنند.

وی از برخورد جدی با متخلفین و سودجویان در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: به رغم این که اکثر کسبه وبازاریان استان مردمی تلاشگر هستند و به روزی حلال قانع اند اما برخی افراد معدود با گرانفروشی و احتکار زمینه های نارضایتی مردم را فراهم می آورند.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر افزود: در ماه مبارک رمضان بازرسین این سازمان در سطح بازار حضور آگاهانه خواهند داشت و با تخلفات موجود در اسرع وقت برخورد خواهد شد و طبق هماهنگی بعمل آمده با تعزیرات حکومتی پرونده های تخلف در ماه مبارک رمضان توسط شعب ویژه در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.