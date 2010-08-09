جزئیات نشست یادبود قربانیان هیروشیما/ آثار هنری جانباز ایرانی در وین

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست یادبود قربانیان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بیان داشت : در این مراسم پیام آمانو مدیرکل آژانس که در ژاپن بسر می برد، قرائت شد.

وی همچنین با بیان اینکه سفیر ژاپن در وین از جمله سخنرانان نشست یادبود قربانیان هیروشیما و ناکازاکی بود تصریح کرد: بنده نیز دقایقی مواضع اصولی کشورمان در محکومیت هرگونه استفاده از تسلیحات هسته ای را بیان کردم.

سلطانیه تاکید کرد: همچنین در این مراسم بنده به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران دو تابلوی نقاشی شده توسط یکی از هنرمندان جانباز جمهوری اسلامی ایران که نمادی از ابعاد استفاده غیر صلح آمیز و ضد انسانی برنامه های هسته ای بود به رسم یادبود به آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان منع جامع آزمایشات هسته ای که مقر هر دوی آن در وین پایتخت اتریش واقع است، اهدا کردم.

وی اهدای این دو تابلوی هنری را بیانگر ابراز همدردی مردم ایران نسبت به قربانیان فاجعه اتمی هیروشیما و ناکازاکی و نیز اعلام کننده عزم سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای خلع سلاح و نابودی سلاح های هسته ای و توقف آزمایشات اتمی به منظور تحقق جهانی عاری از سلاح های هسته ای توصیف کرد.

همچنین در این مراسم نمایندگان کشورهای مختلف نسبت به استفاده از تسلیحات هسته ای و توسعه و اشاعه این نوع تسلیحات به شدت انتقاد کردند.

نماینده جامعه پزشکان جهان نیز انتقاد صریح خود را نسبت به تبعات استفاده از تسلیحات هسته ای عنوان کرد.

مراسم یادبود قربانیان سلاح های کشتار جمعی در هیروشیما و ناکازاکی با حضور سفرا و مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف در وین برگزار شده است.

به گزارش مهر ، در پایان این مراسم زنگ صلح با حضور حضار در محوطه نمایندگی سازمان انرژی اتمی به یاد قربانیان هیروشیما و ناکازاکی به صدا درآمد.