کفاشیان در تمرین تیم فوتسال بانوان حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه حضور در کمپ تیم‌های ملی و دیدار با مربیان و بازیکنان تیم ملی ایران، در محل آکادمی فوتسال حضور یافت و ضمن گفتگو با اعضای کادرفنی این تیم، به تماشای عملکرد نفرات حاضر در این تمرین پرداخت.

وی با بیان اینکه ابتدا 24 بازیکن و در مرحله دوم 26 بازیکن در تمرینات این تیم حضور یافته تا "ژوآندیرو" مدیرفنی این تیم، عملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهد، گفت: "ژوآندیرو" پس از برگزاری چندین جلسه، 20 بازیکن را به اردوی تیم ملی برای حضور در دیدارهای دوستانه مجارستان انتخاب خواهد کرد. البته هدف اصلی سازماندهی نفرات توسط این مربی برزیلی است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه در این مدت "ژوآندیرو" کلاس آموزشی را برای مربیان تیم ملی برگزار و از بین این 3 مربی یکی را به عنوان سرمربی انتخاب خواهد کرد، افزود: هدف ما این است با استفاده از مربیان مجرب، سازماندهی و ساختار سازی بسیار خوبی را در این تیم ایجاد کرده تا بتواند در مسابقات سال آینده قهرمانی آسیا در دوحه، به مقام قهرمانی دست یابد.

وی با بیان اینکه اردوی این تیم در مجارستان از 13 تا 17 شهریورماه خواهد بود، اضافه کرد: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال، در مذاکره با تیم‌های بین المللی برای انجام دیدار دوستانه با تیم فوتسال آقایان، تفاهم نامه‌ای را با آنها امضا کرده تا تیم بانوان آن کشور هم دو دیدار رفت و برگشت با تیم بانوان ایران داشته باشد.

کفاشیان شرایط تیم فوتسال بانوان را عالی دانست و تاکید کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته این تیم بزودی همانند تیم فوتسال مردان به یک قدرت اول آسیا تبدیل و در جهان هم حرف‌های زیادی برای زدن خواهد داشت.

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس سازمان تربیت بدنی به فوتسال خاطرنشان کرد: طبق آخرین تصمیم‌گیری‌های قرار است مربیان و بازیکنان فوتسال و فوتبال کاملا از همدیگر جدا شده تا فوتسال حرکت روبه رشد خود را به بهترین شکل پیگیری کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به موافقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است بزودی ساختار فوتسال از فوتبال جدا شده و تا نایب رئیسی ارتقا پیدا کند.