آمریکا بزرگترین حامی تروریسم است/ واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست گفت: درشرایطی که مصادیق رفتار آمریکا نشان می دهد این کشور بزرگترین حامی تروریسم طی سه دهه اخیر بوده است، اما با فرافکنی و اتهاماتی واهی علیه سایر کشورها تلاش می کند بر اقدامات خود در این رابطه سرپوش گذارد.

وی بر ضرورت جلوگیری از ایراد اتهامات بی اساس و مغرضانه به کشورها به عنوان عاملان و حامیان فعالیت های تروریستی تاکید کرد و هشدار داد: این روند می تواند تاثیرات نامطلوبی بر اطمینان و اعتماد متقابل بین المللی به عنوان یک عنصر اساسی در ثبات و امنیت جهانی داشته باشد.

مهمانپرست تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه ای در جهت همکاری با جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم دارد، اما کشورهای غربی و آمریکا برخورد دو گانه ای در خصوص تروریسم دارند که نمونه های آن شامل فعالیت گسترده اعضای گروهک منافقین در این کشورها و ارتباط فعال این گروهک با شخصیت های سیاسی این کشورها و همچنین نقش برخی دولت هاو سرویس های اطلاعاتی غربی بویژه آمریکا در حمایت از جریانات تروریستی فعال علیه جمهوری اسلامی ایران مانند گروهک ریگی و پژاک می باشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین نتیجه حضور نیروهای نظامی آمریکا و برخی کشورهای غربی در افغانستان را افزایش چند برابری تولید مواد مخدر به عنوان منبع مالی اصلی تروریسم و افراط گری دانسته و همچنین حمایت از اقدامات تروریستی و جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم بیگناه فلسطینی و لبنانی را مصداق دیگری از نقش دولت آمریکا در ترویج تروریسم ارزیابی کرد.

وی در پایان تصریح کرد: جامعه بین المللی بواسطه رویکرد یکجانبه گرایانه آمریکا در اقدامات خود تحت عنوان مبارزه با تروریسم هزینه های زیادی را متحمل شده و بر این اساس معتقد است آمریکا برای تغییر این روند باید تحت فشار قرار گیرد.