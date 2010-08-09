  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

از ابتدای امسال؛

340 مجوز صنایع دستی در استان کرمانشاه صادر شد

340 مجوز صنایع دستی در استان کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از صدور 340 مجوز صنایع دستی برای هنرمندان استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی قابلیت عرضه بالا با امکانات محدود و مواد اولیه در دسترس را داراست و به راحتی می  تواند در دسترس همگان قرار گیرد رفته رفته جای خود را در میان اقشار مختلف مردم پیدا کرده است.

وی با اشاره به جایگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در جامعه گفت: چون هنرهای دستی نماد هویت و تبلور عینی جامعه است و ریشه های عمیقی در اعتقادات و باورها دارد، بنابراین حفظ، احیا، توسعه و ترویج این هنرها از وظایف اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد،که در این راستا یکی از راه کارهای حمایتی از صنعتگران و هنرمندان صدور مجوزهای یاد شده است.

معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان کرمانشاه اعلام کرد: طی چهار ماهه سال جاری 340 فقره انواع مجوز صنایع دستی در استان کرمانشاه برای صنعتگران و هنرمندان صادر شده است.

سپهر خاطر نشان کرد: این مجوزها شامل 312 فقره کارت شناسایی، 28 فقره پروانه تولید کارگاهی با اشتغال 50 نفر در حدود 40 رشته برای هنرمندان و صنعتگران فعال کرمانشاه در رشته های معرق، منبت، نازک کاری، احجام پوبی سنتی، گلیم بافی، گیوه بافی، قلاب بافی، سرمه دوزی، پولک دوزی، زیور آلات سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، موج بافی، سجاده بافی، سراجی سنتی، حکاکی روی سنگ، نمد مالی، رودوزیهای سنتی و ... مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1130836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها