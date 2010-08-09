340 مجوز صنایع دستی در استان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی قابلیت عرضه بالا با امکانات محدود و مواد اولیه در دسترس را داراست و به راحتی می تواند در دسترس همگان قرار گیرد رفته رفته جای خود را در میان اقشار مختلف مردم پیدا کرده است.

وی با اشاره به جایگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در جامعه گفت: چون هنرهای دستی نماد هویت و تبلور عینی جامعه است و ریشه های عمیقی در اعتقادات و باورها دارد، بنابراین حفظ، احیا، توسعه و ترویج این هنرها از وظایف اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد،که در این راستا یکی از راه کارهای حمایتی از صنعتگران و هنرمندان صدور مجوزهای یاد شده است.

معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان کرمانشاه اعلام کرد: طی چهار ماهه سال جاری 340 فقره انواع مجوز صنایع دستی در استان کرمانشاه برای صنعتگران و هنرمندان صادر شده است.

سپهر خاطر نشان کرد: این مجوزها شامل 312 فقره کارت شناسایی، 28 فقره پروانه تولید کارگاهی با اشتغال 50 نفر در حدود 40 رشته برای هنرمندان و صنعتگران فعال کرمانشاه در رشته های معرق، منبت، نازک کاری، احجام پوبی سنتی، گلیم بافی، گیوه بافی، قلاب بافی، سرمه دوزی، پولک دوزی، زیور آلات سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، موج بافی، سجاده بافی، سراجی سنتی، حکاکی روی سنگ، نمد مالی، رودوزیهای سنتی و ... مشغول به فعالیت هستند.