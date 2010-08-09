کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مظلومی را 50 میلیون ریال جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در رای کمیته انضباطی آمده است: پرویز مظلومی سرمربی استقلال طی انجام مصاحبه با یکی از رسانه های ورزشی در تاریخ چهارشنبه 14 مرداد ، بدون در نظر گرفتن جایگاه تیم ملی، نسبت به سرمربی ومربی تیم ملی مطالب خلاف واقعی را بیان کرده که با استناد به بندهای قانونی آئین نامه کمیته انضباطی وی به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

این رای به استناد ماده 15 آئین نامه انضباطی با رعایت قوانین مربوطه پس از اعلام رای قابل تجدید نظرخواهی درکمیته استیناف خواهد بود.



کمیته انضباطی درپایان رای خود تاکید کرد مسلما تکرارتخلف مشابه ازسوی پرویز مظلومی محرومیت ازحضور و همراهی درنیمکت استقلال و سایر تنبیهات موجود در آئین نامه کمیته انضباطی را در پی خواهد داشت.