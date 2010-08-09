تعامل برای تحکیم بیشتر اعتقادات دینی در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در پایان چهل و هفتمین گردهمایی خود در دانشگاه محقق اردبیلی در بیانیه ای با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که از استادان به عنوان فرماندهان و دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم یاد کردند، از دانشگاهیان خواستند با شناخت قواعد مبارزه و ارتقای بصیرت و تعیین راهبرد مشخص دسیسه دشمنان در جنگ نرم را خنثی کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: با توجه به هجمه فرهنگی جریانهای کاذب و نوظهور برای زدودن غیرت دینی و مذهبی جوانان بویژه جامعه دانشگاهی، فرهنگ سازی و اهتمام نخبگان و اصحاب علم و فرهنگ در تحکیم و تقویت منشورهای اخلاقی، دینی و اسلامی سرلوحه برنامه های فرهنگی و دانشجویی قرار گیرد.

معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مرکز آموزش عالی بر اجرای دقیق سیاستها و مصوبات اجرایی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی منطبق با سیاستهای کلان کشور به ویژه در انجام فرایض دینی نظیر عفاف و حجاب از طریق آموزش و فرهنگ سازی تاکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه یادآور شده است: ایجاد و استفاده از ساز وکارهای مناسب در حوزه نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در برهه های مختلف را یک ضرورت انکارناپذیر برای جامعه دانشگاهی دانسته و خواهان همت و کار مضاعف مسئولان دانشگاهی در این خصوص شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه از مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها خواسته شد با توجه به ضرورت رعایت ارزشهای دینی و اهمیت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با مقررات جاری دانشگاهها، نسبت به برنامه ریزی، سیاستگذاری و ساماندهی امور مربوطه در سال جاری همت ویژه گمارده شود.

معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها از مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء دستگاههای فرهنگی و اجتماعی کشور قرار دهد.

معاونان همچنین از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردند ضمن اهتمام جدی در تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی ماده یک این آیین نامه را شرط لازم تلقی کرده و در آیین نامه هیئت جذب نیز برخورداری از شاخص های فرهنگی را مورد تاکید قرار داده و آن را شرط لازم برای جذب اعضای هیئت علمی منظور کنند.

معاونان دانشگاهها از وزیر علوم درخواست کردند به صورت دستوری از هیئت های امناء و موسسات آموزش عالی بخواهد بودجه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی صرفاً در این موارد هزینه شود.