حقوق زن در جامعه باید تبیین و ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست بانوان توانمند و فعال در عرصه فرهنگ دینی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دین مبین اسلام تبعیض بین زن و مرد را نهی کرده است، افزود: در جامعه امروز زنان همپای مردان دارای فعالیتهای اجتماعی تاثیرگذاری هستند که نباید این تلاش نادیده گرفته شود بلکه در راستای تثبیت جایگاه زن در جامعه باید برنامه ریزی کرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی جنبه های مختلف حضور زنان در عرصه های فرهنگی و شناسایی و بررسی مسائل زنان به دور از ترحم و تعصب دانست و افزود: خروجی این نشست باید منجر به اتاق فکری جهت رفع مشکلات زن در جامعه شود.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه زنان همپای مردان دارای اختیار، مسئولین پذیری و کمال خواهی است و می تواند الگوی خوبی در جامعه باشد، عنوان کرد: دو نگرش در حوزه زنان وجود دارد یکی نگرش غربی و یک نگرش وحیانی که نگرش وحیانی به زن به عنوان موجودی ارزشمند و دارای شخصیت کامل و کمالات روحی و انسانی می نگرد.

وی همچنین ایجاد همبستگی و هماهنگی به منظور گسترش فعالیتهای بانوان توانمند در عرصه های مذهبی و ایجاد انسجام در بانوان را از جمله اهداف برگزاری این نشست برشمرد و افزود: احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگوهای مناسب از هویت زن مسلمان در مقابل اگلوهای نامناسبی که از جوانان ارائه می شود از دیگر اهداف این نشست است.

به گفته وی کارگروه بانوان توانمند و فعال در عرصه فرهنگ دینی این امکان را فراهم می کند که بانوان هر شهرستان با آداب و رسوم مذهبی و دینی مناطق خود آشنا شوند و با رصد مشکلات و مسائل آن شهرستان در ارتقا و توانمندی و کارایی این کارگروه نقش موثرتری داشته باشند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان از بانوان خواست طرحهای مناسب خود را در راستای کاهش آسیبها و تقویت بنیاد دینی و فرهنگی جامعه ارائه دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست نیروی انسانی فرهیخته و اندیشمند را مهمترین سرمایه کشورهای توسعه یافته دانست و گفت: امروزه اندیشه و تفکر سرمایه یک مملکت بوده و موجب توسعه و پیشرفت آن جامعه می شود.

مجید امینی برر تبیین فرهنگ عمومی در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: در صورت تثبیت فرهنگ صحیح در جامعه ناهنجاری کنترل و کاهش می یابد.

عضو شورای شهر بیرجند نیز در این نشست بحث طلاق، عفاف و حجاب و خانواده را سه موضوع روز جامعه دانست که نیازمند آسیب شناسی از سوی بانوان فرهیخته است.

فاطمه زهرا هلال بیرجندی بر بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در حوزه فرهنگ، پیشبرد اهداف نظام و مقابله با توطئه های دشمنان نظام در این کارگروه تاکید کرد و افزود: نیازها و ضرورتهای هر شهرستان به طور مجزا باید در این کارگروه لحاظ شود.