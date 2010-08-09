جرائم مربوط به آثار تاریخی در ایلام کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام بعد از ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جرائم مربوط به آثار تاریخی استان ایلام در چهار ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.



صباح همتی گفت: با توجه به بررسیهای به عمل آمده در مرکز فرماندهی و کنترل در چهار ماهه اول سال جاری تعداد هفت هزار و 726 مورد بازدید و کنترل (سرکشی) از آثار تاریخی توسط مأموران یگان در کلیه نقاط مختلف تاریخی استان انجام شده که در مقایسه با چهارماهه اول سال قبل 68 درصد افزایش یافته است.



وی افزود: همچنین در رابطه با دستگیری متهمان در زمینه‌های مختلف در این مدت سال، 19 نفر دستگیر شده اند که این رقم در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری یافته است.



این مقام مسئول، جرائم به وقوع پیوسته توسط فلزیاب را 40 در صد از کل جرائم دانست که وقوع این جرم از نظر فصلی در بهار بوده است.

