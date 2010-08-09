پلیس آماده خروج افغانها از استانها است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار احمد رضا رادان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در سالن کنفرانس هایتک کرمان اظهار داشت: هر چند که جامعه در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه بخصوص افاغنه حساس شده است اما در حال حاضر حساسیت این امر در وزارت کشور خوبی احساس می شود و سازماندهی اتباع بیگانه با جدیت دنبال می شود.

سردار رادان خاطرنشان کرد: بحث نام نویسی از اتباع بیگانه غیر مجاز نیز در همین راستا انجام می شود.

وی در خصوص تجمع اتباع افاغنه غیر مجاز در کرمان اظهار داشت: نیروی انتظامی هم اکنون توانایی این را دارد که استان کرمان را از اتباع بیگانه خالی کنیم و در برخی استانها این اتفاق افتاد اما بعضا استان کرمان به نیروی کار این افراد نیاز دارد با این وجود باید دید چه میزان نیروی کار ساماندهی شده در استان کرمان نیاز است و مسئولیت وجود این نیروی کار بر عهده کیست و این روند در قالب طرح ساماندهی اتباع بیگانه در حال طی شدن است اما زمان اجرای آن را اعلام نمی کنیم.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمان خاطرنشان کرد: در این راستا شورای امنیت کشور و وزیر کشور جدی هستند.

وی گفت: در صورت صلاح دید مسئولان کشور نیروی انتظامی آمادگی خالی کردن هر استانی از جمله کرمان از وجود افاغنه را دارند همانطور که در سیستان و بلوچستان چنین شد.

بیش از یکصد تن مواد مخدر در سال جاری کشف شده است

وی در خصوص قاچاق مواد مخدر نیز گفت: در سال جاری به دلیل شیوع آفت، مزارع خشخاش افغانستان آسیب دیده است و بخش عمده ای از این مزارع خسارت دیده اند.

سردار رادان افزود: در مقابل میزان زیادی مواد مخدر به دلیل سختگیریهای صورت گرفته در مرزهای شرقی در انبارهای افغانستان باقیمانده است به همین دلیل به نظر می رسد کشورهای مدعی مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله آمریکا و انگلیس با شیوع این آفت درصدد افزایش قیمت مواد مخدر و استفاده از انبارهای مواد مخدر در بازار هستند.

وی گفت: امروزه به اقرار سازمان ملل ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر پیشتاز است و در مرحله بعد ترکیه قراردارد که با فاصله بسیار زیاد در زمینه کشف و مبارزه با مواد مخدر با ایران درحال فعالیت است.

وی افزود: در سال جاری تاکنون بالای یکصد تن مواد مخدر در کشور کشف شده است.

استعمال دخانیات در ماه رمضان مخالف حکم حکومتی است

سردار رادان در خصوص ادامه طرح امنیت اجتماعی گفت: با توجه به نزدیک شده به ماه رمضان طرح امنیت اجتماعی ابعاد دیگری گرفته است و مبارزه با روزه خواری در این طرح به صورت جدی دنبال می شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزود: مبارزه با روزه خواری در این ماه با جدیت انجام می شود و در زمینه استعمال دخانیات نیز اگر چه برخی افراد به فتواها استناد می کنند اما نیروی انتظامی در این راستا مطابق حکم حکومتی برخورد می کند.