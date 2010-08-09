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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

100درصد برنامه‌های اوقات فراغت چهارمحال و بختیاری محقق شد

100درصد برنامه‌های اوقات فراغت چهارمحال و بختیاری محقق شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: 100 درصد برنامه‌های غنی سازی اوقات فراغت در این استان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حجت‌الاسلام محمد میربد روز دوشنبه در مراسم اختتامیه طرح‌های اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی بروجن اظهار داشت: روحانیت با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و پاسخگویی به سئوالات دینی مردم موجب ارتقای سطح فرهنگ و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.

وی افزود: برهمین اساس لازم است تا روحانیان با گسترش فرهنگ غرب و فرقه‌های منحط مانند شیطان‌پرستی با برقراری ارتباط صمیمانه و محکم با جوانان و دادن آگاهی به آنان از انحراف جوانان جلوگیری کنند.

میربد اوقات فراغت را فرصت مناسبی برای جذب جوانان و غنی‌سازی بهینه وقت آزاد آنان دانست و تصریح کرد: نهادهای دولتی باید با برنامه‌ریزی صحیح و به کارگیری مربیان مجرب در راستای جذب جوانان تلاش کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برنامه این نهاد در فصل تابستان در قالب هسته‌های فرهنگی و بوستان‌های معرفت برگزار می‌شود، تأکید کرد: سهمیه این اداره در سال جاری 120 بوستان معرفت و 40 هسته فرهنگی جوان بوده است.

میربد افزود: با همکاری ادارات شهرستان‌ها 100 درصد برنامه غنی سازی اوقات فراغت محقق شده است.

وی با بیان اینکه اوقات فراغت در بروز و ظهور پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های جوانان نقش تأثیرگذاری را ایفا می‌کند، گفت: این در حالی ا‌ست که تأمین امکانات و تسهیلات موردنیاز و فراهم کردن شرایط لازم و کافی در راستای ایجاد فضاها و موقعیت‌های مناسب برای پرداختن نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های متنوع موثرترین راهکار در رشد و ترقی استعدادهای جوانان محسوب می‌شود.

میربد تهاجم فرهنگی و اعتیاد را ار مهم‌ترین معضلات فراروی زندگی جوانان و نوجوانان دانست و افزود: از آنجایی که نسل جوان کشور از لحاظ جمعیت و توان فیزیکی و تحرکات خاص سنی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد بر همین اساس می‌طلبد متولیان امر با شناخت کامل و دقت و توجه لازم به بهترین نحو خلا فراغتی جوانان را تحت پوشش قرار داده تا جوانان در این اوقات به مسیرهای انحطاطی و مخاطره‌انگیز سوق داده نشوند.

کد مطلب 1130854

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