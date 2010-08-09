به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حجت‌الاسلام محمد میربد روز دوشنبه در مراسم اختتامیه طرح‌های اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی بروجن اظهار داشت: روحانیت با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و پاسخگویی به سئوالات دینی مردم موجب ارتقای سطح فرهنگ و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.

وی افزود: برهمین اساس لازم است تا روحانیان با گسترش فرهنگ غرب و فرقه‌های منحط مانند شیطان‌پرستی با برقراری ارتباط صمیمانه و محکم با جوانان و دادن آگاهی به آنان از انحراف جوانان جلوگیری کنند.

میربد اوقات فراغت را فرصت مناسبی برای جذب جوانان و غنی‌سازی بهینه وقت آزاد آنان دانست و تصریح کرد: نهادهای دولتی باید با برنامه‌ریزی صحیح و به کارگیری مربیان مجرب در راستای جذب جوانان تلاش کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برنامه این نهاد در فصل تابستان در قالب هسته‌های فرهنگی و بوستان‌های معرفت برگزار می‌شود، تأکید کرد: سهمیه این اداره در سال جاری 120 بوستان معرفت و 40 هسته فرهنگی جوان بوده است.

میربد افزود: با همکاری ادارات شهرستان‌ها 100 درصد برنامه غنی سازی اوقات فراغت محقق شده است.

وی با بیان اینکه اوقات فراغت در بروز و ظهور پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های جوانان نقش تأثیرگذاری را ایفا می‌کند، گفت: این در حالی ا‌ست که تأمین امکانات و تسهیلات موردنیاز و فراهم کردن شرایط لازم و کافی در راستای ایجاد فضاها و موقعیت‌های مناسب برای پرداختن نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های متنوع موثرترین راهکار در رشد و ترقی استعدادهای جوانان محسوب می‌شود.

میربد تهاجم فرهنگی و اعتیاد را ار مهم‌ترین معضلات فراروی زندگی جوانان و نوجوانان دانست و افزود: از آنجایی که نسل جوان کشور از لحاظ جمعیت و توان فیزیکی و تحرکات خاص سنی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد بر همین اساس می‌طلبد متولیان امر با شناخت کامل و دقت و توجه لازم به بهترین نحو خلا فراغتی جوانان را تحت پوشش قرار داده تا جوانان در این اوقات به مسیرهای انحطاطی و مخاطره‌انگیز سوق داده نشوند.