احداث بزرگترین مجتمع فرهنگى و ورزشی با مشارکت 400 واحد دانشگاهی در قشم

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، دکتر علی براهیمی بعدازظهر دوشنبه به همراه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در دیدار با موسوى رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تشریح عملکرد این واحد دانشگاهی از بدو تاسیس تاکنون به موضوعات مختلفی از جمله ارائه پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی، همایش های مهارت های زندگی با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و دانشگاه آزاد اسلامی قشم که از اساتید مجرب این واحد دانشگاهی استفاده شود، اشاره کرد.

براهیمی بیان کرد: راه اندازی شعبات واحدهای بین المللی، پزشکی، مرکز آموزشهای بین المللی الکترونیکی، راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی قشم، راه اندازی آب شیرن کن در سایت مرکزی دانشگاه، احداث بزرگترین مجتمع فرهنگی، ورزشی، رفاهی دانشگاه با مشارکت بیش از 400 واحد دانشگاهی در سواحل جنوبی قشم از مواردی که باید توجه ویژه به انها شود.

ارائه راهکارهای مختلف جهت بهتر شدن و مطلوب بودن فضای های آموزشی و فرهنگی در سطح منطقه و ارائه پیشنهاد در خصوص ایحاد رشته های گردشگری، هتلداری در این واحد دانشگاهی و همچنین توسه گردشگری و ایجاد شورای مشورتی فی مابین، اجرایی کردن همایش های مهارت های زندگی در قشم از مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

