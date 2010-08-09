به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه ترجمه آثار ادبیات دفاع مقدس، چهار اثر به زبانهای دیگر ترجمه خواهد شد. یکی از این آثار رمان "من او" نوشته رضا امیرخانی است که توسط محمد الامین در کشور عراق ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد.
"من او" تا کنون 20 بار تجدید چاپ شده و داستان زندگی فردی به نام علی فتاح و عشق پاک او با دختر خدمتکار خانوادهاش به نام مهتاب را روایت میکند که به دلیل اعتقاد علی به عشق پاک تا زمانی که از عشق راستین خود مطمئن نشده از ازدواج امتناع میکند و ...
"قصههای سبلان" نیز مجموعه داستانی در سه جلد با نام های "کوه مرا صدا زد"، "بر لبه پرتگاه" و "کوه مرا صدازد" است به قلم محمد رضا بایرامی که به زودی با ترجمه امل ابراهیم در مصر منتشر خواهد شد.
مجموعه "خاطرات عزتشاهی" داستان مبارزی است که توانست در جریان رویارویی قهرآمیز با رژیم شاه از زیر ضربات مهلک ساواک و شکنجههای روحی دوران بازجویی و زندان جان نه چندان سالم به در برد و خود را به پیروزی انقلاب اسلامی برساند.
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