15هزار فرصت شغلی برای اقشار نیازمند در هرمزگان ایجاد می شود

مهدی مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش بینی می شود در طول سال جاری سه هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

وی توضیح داد: با بررسی و کارشناسی صورت پذیرفته 50 درصد خانواده‌های تحت پوشش امداد در سطح استان توان ایجاد شغل را دارند که با تلاش امداد‌گران حوزه اشتغال و فرهنگسازی کار و تلاش از طرفی استعدادیابی مدد‌جویان و آموزش مهارت‌های مختلف خانواده‌های توانمند دارای شغل‌ آبرومند و مشروع خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان خاطر نشان کرد: تعداد افراد زیر پوشش امداد باید هر روز کاهش یابد و یکی از عومل مهم در تحقق این امر اشتغالزایی است که هم اکنون بیش از 210 تنوع شغلی در این خصوص ایجاد شده است.

وی در ادامه گفت: توانمندی‌های خانواده‌های زیر پوشش کمک به کرامت و منزلت خانواده‌ها است لذا اشتغالزایی پایدار در الویت کار قرار دارد.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان تصریح کرد: حفظ کرامت انسانی در گرو کار و تلاش است و تحقق طرح‌های خود اشتغالی و با استقلال اقتصادی افراد جامعه نیازی به حمایت دستگا‌ه‌های حمایتی نخواهد داشت.

مجلس آرا اعلام کرد: کمیته امداد در 40 سرفصل کاری در حال خدمت رسانی به اقشار نیازمند جامعه است که مهمترین آنها ایجاد فرصت شغلی، خدمات بهداشتی، ‌درمانی، پرداخت مستمری، اعطای وام‌های قرض الحسنه و ضروری، کمک به امر مسکن، کمک به امر جهیزیه و ازدواج خانواده‌های تحت پوشش، ارائه خدمات فرهنگی و ارتقاء سطح علمی خانواده‌های تحت پوشش است.