پروژه راهسازی قاضی خان ایلام با 55 درصد پیشرفت در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد شریفی بعد ظهر دوشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: با اختصاص بیش از چهار میلیارد ریال دیگر کارساخت پروژه راهسازی از قاضی خان این شهرستان به بخش بدره از توابع شهرستان دره شهر شتاب می گیرد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح راه ارتباطی قاضی‌خان به بدره از سال 84 در سه مرحله آغاز شده و عملیات احداث آن همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون برای اجرای این پروژه راهسازی در حوزه شهرستان شیروان چرداول در مجموع 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شریفی بیان داشت: طول این پروژه راهسازی در شهرستان شیروان چرداول 13 کیلومتر است که تاکنون بخشی از این مسیر احداث شده است واین پروژه مهم راهسازی به منظور ارتباط شهرستان دره ‌شهر با شهرستان شیروان چرداول در شمال استان ایلام ایحاد شده است.

فرماندار شیروان چرداول گفت: بر اساس اعلام کارشناسان مرتبط با موضوع این طرح راه‌سازی اکنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار به موقع پیش‌بینی می‌شود، این طرح راهسازی در شمال استان ایلام تا پایان سال 90 به اتمام برسد.

