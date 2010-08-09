سیل پاکستان فاجعه بار تر از سونامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سیل در پاکستان که تاکنون هزاران کشته و بی خانمان بر جای گذشته از سوی سازمان ملل متحد یکی از فجایع قرن حاضر نام گذاری شد.

این سازمان در بیانیه ای، این رویداد را پس از حادثه سونامی سال 2004 که در آن بخشی از سواحل کشورهای حاشیه جنوبی اقیانوس آرام آماج حمله امواج بلند قرار گرفت بدتر دانسته است.

یک مقام سازمان ملل متحد گفت : در حادثه سیل پاکستان 13.8 میلیون نفر آسیب دیده اند و این رقم نشان می دهد که عمق فاجعه از سونامی بدتر بوده است.

"ماریزو جولیانو" سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در امور انمور انسانی و هماهنگی (OCHA) به این خبرگزاری گفت : سیل اخیر در پاکستان از رویدادهای دیگر از جمله سونامی شبه قاره هند، و زلزله سال 2005 پاکستان و زلزه اخیر در هائیتی بدتر است.