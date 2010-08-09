صادرات 1200 تن انواع آبزیان از هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت میرزاده بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه صادرات آبزیان به عنوان یک کالای غیرنفتی از ارزش مهمی برخوردار است در سه ماهه اول سال جاری حدود هزار و 180 تن انواع آبزیان به کشورهای اروپائی، آسیائی و کشورهای عربی صادر شده است.

وی گفت: ارزش صادرات این میزان ازآبزیان دو میلیون و 700 هزار دلار بود که از ایران به کشورهای دیگر صادر شد.

میرزاده افزود: سال 88 نیز با صادرات هفت هزار تن آبزیان به عنوان یکی از سالهای خوب صادرات در این زمینه است که ارزش اقتصادی آن بیش از 20 میلیون دلار بوده است.

وی گفت: عمده دلایل افزایش صادرات آبزیان در سال 88 نسبت به سال 87 برنامه ریزی و صادرات عمده ماهی یال اسبی، شبه شوریده، میگو و همچنین صادرات 300 تن ماهی تازه بوده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان خاطر نشان کرد: جهت بالا بردن ارزش صادرات لازم است تمام کسانی که در بخش فراوری و صادرات آبزیان فعالیت دارند بسته بندی و صادرات آبزیان به صورت تازه را به دلیل تمایل بیشتر خریداران در دیگر کشورها و عدم افت قیمت، مورد توجه بیشتری قرار دهند.